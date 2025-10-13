Ο Χόλγκερ Ρούνε έψαχνε τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Δανία-Ελλάδα (vid)
Ο Χόλγκερ Ρούνε ήταν στην Κοπεγχάγη για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Δανίας με την Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και έψαχνε να βρει τον Στέφανο Τσιτσιπά...
Ο Δανός τενίστας μάλιστα ανέβασε ένα βίντεο στο «X» από την καυτή ατμόσφαιρα του γηπέδου λίγο πριν τη σέντρα, γράφοντας: «Δανία Vs Ελλάδα. Πού είσαι, Στέφανε; 😄».
Σε ένα γεμάτο γήπεδο, ο 21χρονος φάνηκε να απολαμβάνει τη βραδιά και βρήκε την ευκαιρία να στείλει μία... φιλική μπηχτή στον Έλληνα αντίπαλό του.
Denmark vs Greece. Where are you @steftsitsipas 😀 pic.twitter.com/368Uukw6Ps— Holger Rune (@holgerrune2003) October 12, 2025
Το ματς έληξε 3-1 υπέρ της Δανίας, με τα γκολ των Χόιλουντ, Άντερσεν, Ντάμσγκαρντ και Τζόλη, κάνοντας το πείραγμα του Ρούνε ακόμα μεγαλύτερο. Μέχρι στιγμής, ο Τσιτσιπάς δεν έχει απαντήσει στον Δανό...
Υπενθυμίζουμε ότι ο Έλληνας πρωταθλητής θα συμμετάσχει στο τουρνουά επίδειξης Six Kings Slam στις 15, 16 και 18 Οκτωβρίου, όπου στον πρώτο του αγώνα θα αντιμετωπίσει τον Γιανίκ Σίνερ, εφόσον έχει πλήρως αναρρώσει από τον τραυματισμό του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.