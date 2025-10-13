Ο Χόλγκερ Ρούνε βρέθηκε στο κατάμεστο «Πάρκεν» για τον αγώνα Δανίας-Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ και δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Χόλγκερ Ρούνε ήταν στην Κοπεγχάγη για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Δανίας με την Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και έψαχνε να βρει τον Στέφανο Τσιτσιπά...

Ο Δανός τενίστας μάλιστα ανέβασε ένα βίντεο στο «X» από την καυτή ατμόσφαιρα του γηπέδου λίγο πριν τη σέντρα, γράφοντας: «Δανία Vs Ελλάδα. Πού είσαι, Στέφανε; 😄».

Σε ένα γεμάτο γήπεδο, ο 21χρονος φάνηκε να απολαμβάνει τη βραδιά και βρήκε την ευκαιρία να στείλει μία... φιλική μπηχτή στον Έλληνα αντίπαλό του.

Το ματς έληξε 3-1 υπέρ της Δανίας, με τα γκολ των Χόιλουντ, Άντερσεν, Ντάμσγκαρντ και Τζόλη, κάνοντας το πείραγμα του Ρούνε ακόμα μεγαλύτερο. Μέχρι στιγμής, ο Τσιτσιπάς δεν έχει απαντήσει στον Δανό...

Υπενθυμίζουμε ότι ο Έλληνας πρωταθλητής θα συμμετάσχει στο τουρνουά επίδειξης Six Kings Slam στις 15, 16 και 18 Οκτωβρίου, όπου στον πρώτο του αγώνα θα αντιμετωπίσει τον Γιανίκ Σίνερ, εφόσον έχει πλήρως αναρρώσει από τον τραυματισμό του.