Paris Masters: Στον τελικό για τον 37ο τίτλο Masters ο Τζόκοβιτς (vids)

Με ανατροπή ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε με 3-6, 6-0, 7-6 τον Χούμπερτ Χούρκατς και προκρίθηκε στον 7ο τελικό του στο Paris Masters όπου θα διεκδικήσει τον 6ο τίτλο στο Παρίσι και τον 37ο σε τουρνουά Masters.

Στον τελικό του Paris Masters για 7η φορά προκρίθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που εξασφάλισε το Νο1 κόσμου και για το 2021 απέκλεισε με ανατροπή με 3-6, 6-0, 7-6 (5) τον Χούμπερτ Χούρκατς στον ημιτελικό στο Μπερσί και θα παίξει στον τελικό της Κυριακής (16:00, Cosmote Sport 6) με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ ή τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Στο κυνήγι του ρεκόρ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει 5 τίτλους σε 6 τελικούς στο Παρίσι και θα διεκδικήσει τον 6ο του που θα είναι και ο 37ος σε τουρνουά Masters 1000. Αυτός θα είναι ο 54ος τελικός Masters για τον "Νόλε".

Αυτό σημαίνει ότι θ' αφήσει στη 2η θέση τον Ράφα Ναδάλ που έχει 36 τίτλους.

Tasty tennis pic.twitter.com/j1Qm6RJDWK — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 6, 2021

Αιφνιδίασε ο Πολωνός

Στο 1ο σετ ο Χούμπερτ Χούρκατς με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-3 και θα σβήσει το μπρέικ πόιντ του Νόβακ Τζόκοβιτς για να κλείσει το σετ στο 6-3.

Στο 2ο ο Σέρβος θα επιστρέψει αποφασισμένος και με μπρέικ πάει στο 2-0.

Θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο αλλά θα το σβήσει ο Πολωνός.

Ο Σέρβος επιστρέφει με νέο μπρέικ πόιντ το οποίο θα μετατρέψει σε μπρέικ για το 4-0. Θα υπερασπιστεί το μπρέικ με το σερβίς του για το 5-0 και με 3ο μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-0!

THE SUPER SERB @DjokerNole fights past Hurkacz 3-6 6-0 7-6(5) to ensure he will surpass Pete Sampras' six year-end No.1 finishes!#RolexParisMasters pic.twitter.com/AVYDpSRTR6 — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2021

Ψύχραιμος ο Σέρβος

Στο ξεκίνημα του 3ου σετ ο Τζόκοβιτς θα σβήσει μπρέικ πόιντ και θα κερδίσει το 7ο συνεχόμενο γκέιμ του (1-0). Θα σβήσει μπρέικ πόιντ του Τζόκοβιτς ο Πολωνός και θα σταματήσει το σερί του "Νόλε".

NVAK@DjokerNole responds by winning the second set 6-0 in 28 minutes!#RolexParisMasters pic.twitter.com/i86srphlLD — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2021

Ο Σέρβος θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ, θα το σβήσει ο Πολωνός όπως θα σβήσει και το 3ο! Με το 4ο όμως θα πετύχει μπρέικ και είναι στο 3-1. Με το σερβίς του πάει στο 4-1.

Hubi says not so fast!@HubertHurkacz hits back from 4-1 down to level things at 4-4 in the decider against Djokovic



Live stream https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/YBPhf4mPKw — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2021

Ο Πολωνός με μπρέικ μειώνει σε 4-3 και ισοφαρίζει σε 4-4. Ο Τζόκοβιτς επιστρέφει για το 5-4 και θα δει τον Χούρκατς να του σβήνει ματς πόιντ και να ισοφαρίζει σε 5-5.

To 6-5 για τον Σέρβο και ο Πολωνός θα το οδηγήσει στο τάι μπρέικ. Ο "Νόλε" θα φτάσει στο 5-4 αλλά με λάθος του θα ισοφαρίσει σε 5-5 ο Χούρκατς.

Το χτύπημα στο φιλέ θα δώσει ματς πόιντ (Νο2) στον Τζόκοβιτς και θα κλείσει το σετ και το παιχνίδι στο σερβίς του (7-6 (5).

Με την γλώσσα των αριθμών

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.17.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε 22 winners και 26 αβίαστα και ο Χούμπερτ Χούρκατς 31-40.

Οι άσοι ήταν 12-5 για τον Πολωνό. Ο Τζόκοβιτς είχε 4/12 μπρέικ πόιντ και ο Χούρκατς 2/3.