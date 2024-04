Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις η Σάκκαρη και με νίκη επί της Σλόαν Στέφενς με 6-1, 6-3 πήρε την πρόκριση στην φάση των "16" του Mutua Madrid Open.

Παίζοντας αμέσως μετά το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά, η Μαρία Σάκκαρη μέτρησε τη δεύτερη σερί της νίκη, επικρατώντας με 6-1, 6-3 της Σλόαν Στέφενς για να πάρει την πρόκριση στην φάση των "16" του τουρνουά της Μαδρίτης. Εκεί, η Ελληνίδα θ' αντιμετωπίσει τη νικήτρια από το ζευγάρια Χαντάντ Μάια - Ναβάρο.

Sakkari d. Sloane Stephens 6-1 6-3 in Madrid



Maria has really started to put her season together.



Indian Wells finalist.

Miami QF .

Charleston SF.



It feels like this is the highest level she’s played at in years.



✅7-2 on clay this year



Great to see. 🇬🇷🤍 pic.twitter.com/JLIGpzZ9As