ATP Finals: Στον Χούρκατς το 8ο και τελευταίο εισιτήριο (vid)

O Χούμπερτ Χούρκατς με την πρόκριση του στα ημιτελικά του Paris Masters εξασφάλισε το 8ο και τελευταίο εισιτήριο για το ATP Finals που θα διεξαχθεί στις 14-21/11 στο Τορίνο.

Με τα δυο εισιτήρια που δόθηκαν μέσα από το Paris Masters συμπληρώθηκε το παζλ του ATP Finals 2021 που θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 21 Νοεμβρίου στο Τορίνο.

Ο Χούμπερτ Χούρκατς μετά από τον Κάσπερ Ρουντ εξασφάλισε από το Παρίσι το εισιτήριο για το Τορίνο όπου θα παίξει για πρώτη φορά σε ATP Finals.

1. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία)

2. Ντανίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία)

3. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα)

4. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία)

5. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία)

6. Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία)

7. Κάσπερ Ρουντ (Νορβηγία)

8. Χούμπερτ Χούρκατς (Πολωνία)

Hubert Hurkacz



The line-up for the first-ever #NittoATPFinals in Turin is set! pic.twitter.com/iAafxw5IKg