Paris Masters: Ο Φριτζ πέταξε εκτός τον Νόρι, ξεκαθαρίζει η 8αδα του ATP Finals

Ο Κάμερον Νόρι υπέστη σκληρή ήττα από τον Τέιλορ Φριτζ στο Παρίσι με 2-0 σετ.

Ξεκάθαρα έγιναν τα πράγματα όσον αφορά τα τελευταία δύο εισιτήρια για το ATP Finals, μετά τον αποκλεισμό του Κάμερον Νόρι από τους «16» του Paris Masters.

Ο Βρετανός ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-3, 7-6) από τον Τέιλορ Φριτζ έπειτα από 1 ώρα και 33 λεπτά και πλέον οι Χουρκάτζ και Ρουντ είναι μία νίκη μακριά από το να κλείσουν την οκτάδα για το Τορίνο.

Στο ματς, στο 3-2 του πρώτο σετ ο Φριτζ βρήκε break από δύο διπλά λάθη του Νόρι στο σερβίς και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του για να πάρει το σετ με 6-3.

Στο δεύτερο οι δύο αντίπαλοι κράτησαν με νύχια και με δόντια το σερβίς τους, με τον Φριτζ να σερβίρει στο εις βάρος του 4-5 για να μείνει στο σετ. Εκεί ο Νόρι είχε διπλό set point, αλλά ο Αμερικανός το έσβησε και ισοφάρισε σε 5-5. Το σετ οδηγήθηκε σε tie break όπου ο Φριτζ προηγήθηκε με 5-1 χάρη σε δύο μίνι μπρέικ. Ο Νόρι ήταν πλέον με την πλάτη στον τοίχο. Ο Αμερικανός έφτασε σε 4 match point (6-2) και πήρε το σετ και τη νίκη με 7-3 στο tie break.

Taylor on fire @Taylor_Fritz97 secures a FIFTH straight win against a top-10 seed at Masters 1000 level, defeating #10 Norrie 6-3 7-6(3)!#RolexParisMasters pic.twitter.com/YfC5hYeQzg