Paris Masters: Ο Αλκαράθ έβγαλε νοκ άουτ τον Σίνερ στο Παρίσι (vids)

O Κάρλος Αλκαράθ απέκλεισε με 7-6 (1), 7-5 τον Γιανίκ Σίνερ και είναι στους "16" στο Paris Masters. Έχασε έδαφος στη race για το Τορίνο ο Ιταλός.

Την 3η του top-10 νίκη μέσα στο 2021 πέτυχε ο Κάρλος Αλκαράθ.

Ο 18χρονος Ισπανός ο οποίος μέσα στο 2021 κατέκτησε τον 1ο τίτλο στην καριέρα του απέκλεισε με 7-6 (1), 7-5 τον Γιανίκ Σίνερ και είναι στους "16" στο Paris Masters.

To παιχνίδι δεν ήταν εύκολο για τον Ισπανό αλλά μετά από τον Τσιτσιπά και τον Μπερετίνι κερδίζει και 3ο παίκτη της κορυφαίας δεκάδας μέσα στη χρονιά.

Sinaraz I goes the way of @alcarazcarlos03!



The 18 y/o wins the first of many brutal encounters against 20 y/o friend and rival Sinner, 7-6(1) 7-5 #RolexParisMasters pic.twitter.com/S87w7ss2vY — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2021

Στον 3ο γύρο θα παίξει με τον Ούγκο Γκαστόν. Ο Σίνερ (Νο9) είχε 20 winners και 43 αβίαστα και ο Αλκαράθ είχε 26-26. Ο Ιταλός είχε 1/2 μπρέικ πόιντ και ο Ισπανός 2/11.

O αγώνας

Το παιχνίδι αρχίζει με μπρέικ του Ιταλού αλλά ο Ισπανός θα το πάρει αμέσως πίσω για το 1-1. Οι δυο τους θα λύσουν τις διαφορές τους στο 1ο σετ στο τάι μπρέικ με τον Αλκαράθ να κυριαρχεί απόλυτα.

The future of tennis is in *very* good hands



Sinner and Alcaraz lighting it up under the Paris lights!#RolexParisMasters pic.twitter.com/lMlweJmUTr November 3, 2021

Στο 2ο σετ, ο Σίνερ θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 2-1 αλλά ο Αλκαράθ θα επιστρέψει με διπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ. Θα τα σβήσει και αυτά ο Ιταλός για να προηγηθεί με 3-2 και εν συνεχεία με 4-3.

Ο Ισπανός θα ισοφαρίσει σε 4-4 και θα προηγηθεί με μπρέικ με 6-5! Θα το υπερασπιστεί και θα πάρει την νίκη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι σε επίπεδο ATP.

Έπεσε ο Σίνερ

Ο Σίνερ μετά από τον αποκλεισμό του στο Paris Masters είδε τον Χούμπερτ Χούρκατς να ανεβαίνει στην 8η θέση ενώ εκείνος έπεσε στην 9η.

Advantage Spain @alcarazcarlos03 plays a near-immaculate tiebreak to take the first set 7-6(1) against Sinner!#RolexParisMasters pic.twitter.com/2ONGZJ9C8S November 3, 2021

Ο Κάσπερ Ρουντ μένει σταθερά στην 7η θέση και είναι φαβορί για το ένα από τα δυο εισιτήρια που απομένουν για το ATP Finals.

O Νορβηγός έχει 3185, ο Πολωνός 3045 και ακολουθεί ο Ιταλός με 3015 και ο Κάμερον Νόρι με 2955. Οι δυο πρώτοι και ο Βρετανός συνεχίζουν στο Παρίσι.