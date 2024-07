Η κλεψύδρα για την επίσημη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων αδειάζει και οι θέσεις των Ελλήνων εκπροσώπων στα μονά του τουρνουά έγιναν γνωστές.

Από το Νο.7 του γυναικείου ταμπλό θα μπει η Μαρία Σάκκαρη στην κλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα μπει από το Νο.9 του ανδρικού ταμπλό.

Μάλιστα, ο Έλληνας τενίστας κέρδισε μία θέση, ελέω της απόσυρσης του Χούμπερτ Χούρκατς από το ταμπλό των ανδρών. Από το ταμπλό των γυναικών η απόσυρση της Βοντρούσοβα δεν επηρέασε τη θέση της Ελληνίδας τενίστριας.

Σημειώνεται πως Τσιτσιπάς και Σάκκαρη θα παίξουν σε όλα τα διαθέσιμα αγωνίσματα του τένις. Ο 25χρονος πρωταθλητής θα αγωνιστεί στο διπλό ανδρών με τον αδερφό του Πέτρο ενώ η 28χρονη στο διπλό γυναικών με τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ. Σάκκαρη και Τσιτσιπάς θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στο μικτό διπλό.

H δεκάδα στο ταμπλό των ανδρών

Σίνερ Τζόκοβιτς Αλκαράθ Ζβέρεφ Μεντβέντεφ Ντε Μινόρ Ρουντ Φριτζ Τσιτσιπάς Πολ

Η δεκάδα στο ταμπλό των γυναικών

Σβιόντεκ Γκοφ Ριμπάκινα Παολίνι Πεγκούλα Ζενγκ Σάκκαρη Κόλινς Κρεϊτσίκοβα Οσταπένκο

Το Format των αγώνων

Το απλό ανδρών και το απλό γυναικών, θα είναι σε 64αρι ταμπλό κάτι που σημαίνει ότι για το χρυσό μετάλλιο χρειάζονται έξι νίκες. Τα διπλά ανδρών και γυναικών θα τοποθετηθούν σε 32αρι ταμπλό ενώ το μικτό θα περιλαμβάνει 16 ομάδες. Όλα τα μονά θα παιχτούν σε best of three παιχνίδια με tie break των 7 πόντων στο καθοριστικό σετ.