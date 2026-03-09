Νέα πρόκριση στα τρία σετ ο Τζόκοβιτς στο Indian Wells

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε δύσκολα τον Αλεσκάνταρ Κοβάτσεβιτς με 2-1 σετ, για να εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «16» στο Indian Wells.

O Nόβακ Τζόκοβιτς και στο 2ο παιχνίδι του χρειάστηκε να παίξει 3ο σετ προκειμένου να μείνει στο Indian Wells, αυτή τη φορά ο 38χρονος Σέρβος νίκησε τον 27χρονο Αμερικανό, Αλεσκάνταρ Κοβάτσεβιτς με 6-4, 1-6, 6-4 και πέρασε στη φάση των «16». Εκεί θα αντιμετωπίσει είτε τον κάτοχο του τίτλου, Τζακ Ντρέιπερ, είτε τον Φρανσίσκο Σερούντολο.

Ο Τζόκοβιτς με break προηγήθηκε 2-1 στο πρώτο σετ, διατήρησε προβάδισμα δύο games και σερβίροντας στο 10o game το κατέκτησε με 6-4.

Ο Kοβάτσεβιτς σε μαραθώνιο game 20 λεπτών κι αφού έσωσε δύο break points, με άσο και winner, το κατέκτησε για το 1-0, με το πρώτο δικό του break στο παιχνίδι έκανε το 2-0 και «σβήνοντας» νέο break point, ξέφυγε με 3-0 στο 2ο σετ.

Another day, another @DjokerNole three-setter.



He defeats Kovacevic 6-4 1-6 6-4 & returns to Week 2 at Indian Wells for the first time since 2017!#TennisParadise pic.twitter.com/clSGiylnrQ March 9, 2026

Με love game πέτυχε το 4-1, με νέο break πήγε το σκορ στο 5-1, σέρβιρε για την κατάκτηση του σετ και παρότι σπατάλησε τριπλό set point, μετά το πρώτο αβαντάζ, έφθασε στο εντυπωσιακό 6-1.

Ο Τζόκοβιτς κρατώντας με άνεση το σερβίς του για το 1-0 και 2-1 στο 3ο σετ. Ο Κοβάτσεβιτς «σβήνοντας» νέο break point ισοφάρισε σε 2-2, ο Τζόκοβιτς διατήρησε χωρίς προβλήματα τη διαφορά του ενός game, φθάνοντας στο 5-4. Στο 10o game ο Σέρβος βρήκε match point στο 30-40 και μετά το λάθος του Κοβάτσεβιτς, έκανε το 6-4 κι εξασφάλισε τη νίκη και την πρόκριση.

Things he did: THAT 🦾 @djokernole reaches the fourth round for the first time since 2017 after defeating Aleksandar Kovacevic 6-4, 1-6, 6-4 🥵 #TennisParadise pic.twitter.com/2kD5Zz9Pas — Tennis Channel (@TennisChannel) March 9, 2026

Ο Τζόκοβιτς θα πάρει μερικές ανάσες και θα επιστρέψει στο κορτ, καθώς γύρω στις 02:00 το πρωί της Τρίτης (ώρα Ελλάδος), με συμπαίκτη τον Στέφανο Τσιτσιπά θα αντιμετωπίσουν τους Μαρσέλο Αρεβάλο από το Ελ Σαλβαδόρ και τον Μάτε Πάβιτς από την Κροατία στον 1ο γύρο του διπλού ανδρών.

