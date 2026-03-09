Τζόκoβιτς: Νέα πρόκριση στα τρία σετ στο Indian Wells

Δημήτρης Ντζάνης
Νέα πρόκριση στα τρία σετ ο Τζόκοβιτς στο Indian Wells
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε δύσκολα τον Αλεσκάνταρ Κοβάτσεβιτς με 2-1 σετ, για να εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «16» στο Indian Wells.

O Nόβακ Τζόκοβιτς και στο 2ο παιχνίδι του χρειάστηκε να παίξει 3ο σετ προκειμένου να μείνει στο Indian Wells, αυτή τη φορά ο 38χρονος Σέρβος νίκησε τον 27χρονο Αμερικανό, Αλεσκάνταρ Κοβάτσεβιτς με 6-4, 1-6, 6-4 και πέρασε στη φάση των «16». Εκεί θα αντιμετωπίσει είτε τον κάτοχο του τίτλου, Τζακ Ντρέιπερ, είτε τον Φρανσίσκο Σερούντολο.

Ο Τζόκοβιτς με break προηγήθηκε 2-1 στο πρώτο σετ, διατήρησε προβάδισμα δύο games και σερβίροντας στο 10o game το κατέκτησε με 6-4.

Ο Kοβάτσεβιτς σε μαραθώνιο game 20 λεπτών κι αφού έσωσε δύο break points, με άσο και winner, το κατέκτησε για το 1-0, με το πρώτο δικό του break στο παιχνίδι έκανε το 2-0 και «σβήνοντας» νέο break point, ξέφυγε με 3-0 στο 2ο σετ.

Δείτε Επίσης

Τσιτσιπάς: Η επική φωτογραφία με τον Τζόκοβιτς και το καρότσι του σούπερ μάρκετ
ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ

Με love game πέτυχε το 4-1, με νέο break πήγε το σκορ στο 5-1, σέρβιρε για την κατάκτηση του σετ και παρότι σπατάλησε τριπλό set point, μετά το πρώτο αβαντάζ, έφθασε στο εντυπωσιακό 6-1.

Ο Τζόκοβιτς κρατώντας με άνεση το σερβίς του για το 1-0 και 2-1 στο 3ο σετ. Ο Κοβάτσεβιτς «σβήνοντας» νέο break point ισοφάρισε σε 2-2, ο Τζόκοβιτς διατήρησε χωρίς προβλήματα τη διαφορά του ενός game, φθάνοντας στο 5-4. Στο 10o game ο Σέρβος βρήκε match point στο 30-40 και μετά το λάθος του Κοβάτσεβιτς, έκανε το 6-4 κι εξασφάλισε τη νίκη και την πρόκριση.

Ο Τζόκοβιτς θα πάρει μερικές ανάσες και θα επιστρέψει στο κορτ, καθώς γύρω στις 02:00 το πρωί της Τρίτης (ώρα Ελλάδος), με συμπαίκτη τον Στέφανο Τσιτσιπά θα αντιμετωπίσουν τους Μαρσέλο Αρεβάλο από το Ελ Σαλβαδόρ και τον Μάτε Πάβιτς από την Κροατία στον 1ο γύρο του διπλού ανδρών.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    INDIAN WELLS Τελευταία Νέα