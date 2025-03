Σοκαριστικές ήττες γνώρισαν οι Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Κάσπερ Ρουντ, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του Indian Wells από τους Τάλον Γκρίκσπουρ και Μάρκος Γκιρόν.

Χρονικά πρώτος αποχαιρέτησε τη διοργάνωση ο Νο.1 του ταμπλό, ο οποίος γνώρισε την ήττα με 4-6, 7-6(5), 7-6(4) από τον Ολλανδό αντίπαλό του σε ένα ματς που διήρκεσε τρεις ώρες και επτά λεπτά. Αυτή η νίκη ήταν η πρώτη του Τάλον Γκρίκσπουρ κόντρα σε τενίστα του Top5.

Αγωνιστικά, ο Γερμανός ξεκίνησε πολύ καλά την αναμέτρηση παίρνοντας κεφάλι στο σκορ, ωστόσο το κακό backhand του Ζβέρεφ του στέρησε το δεύτερο σετ στο tie-break. Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στο τρίτο και τελευταίο σετ, το οποίο κρίθηκε για ακόμη μία φορά στο tie-break με τον Νο.43 να πανηγυρίζει τη νίκη και την πρόκριση στον τρίτο γύρο.

Εκεί, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ, ο οποίος είδε τον Φάμπιαν Μαροζάν ν' αποσύρεται από την μεταξύ τους αναμέτρηση.

Λίγο αργότερα ο Κάσπερ Ρουντ καθώς έχασε με 6-7(4), 6-3, 6-2 από τον Μάρκος Γκιρόν, που πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του. Ο 31χρονος Αμερικανός θα συναντήσει στη συνέχεια τον Άλεξ Πόπιριν, που άφησε εκτός με 7-6(4), 7-5 τον Ζιζού Μπεργκς.

