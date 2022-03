Βlockbuster ματς απόψε στο Indian Wells μετά την πρόκριση του Ναδάλ επί του Οπέλκα και το… bye του Κύργιου.

Τα ζευγάρια στα προημιτελικά των ανδρών στο Indian Wells βγήκαν και σήμερα θα μπουν στη μάχη τα πρώτα δύο, με αυτό μεταξύ του Ναδάλ και του Κύργιου να ξεχωρίζει.

Ο Κύργιος προκρίθηκε άνευ αγώνα καθώς ο Γιάνικ Σίνερ αποχώρησε λόγω προβλήματος και έτσι στους «8» απόψε σε ματς που θα αρχίσει γύρω στα μεσάνυχτα, θα παίξει με τον Ραφαέλ Ναδάλ.

Ο Ναδάλ επέκτεινε το νικηφόρο του σερί στο 18-0 μέσα στο 2022, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Χρειάστηκε δύο tie break για να κάμψει την αντίσταση του Ράιλι Οπέλκα (7-6, 7-6), κερδίζοντας το πρώτο tie break με 7-3 και το δεύτερο με 7-5.

Make that 18 on the run @RafaelNadal passes the Opelka test 7-6 7-6 and moves into his 12th QF in the desert!#IndianWells pic.twitter.com/tVpm1LSosG