Η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά ολοκληρώθηκε στο Indian Wells, καθώς δεν κατάφερε με τον Φελισιάνο Λόπεζ να προχωρήσει στα ημιτελικά του διπλού.

Στα προημιτελικά σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά και του Φελισιάνο Λόπεζ στο διπλό του Indian Wells.

Ο Ελληνας άσος και ο Ισπανός συμπαίκτης του, ολοκλήρωσαν αυτή τη φορά λίγο νωρίτερα την πορεία τους στο διπλό, φτάνοντας ωστόσο ως τα ημιτελικά.

Οι Αμερικανοί Ισνερ και Σοκ κατάφεραν να τους κερδίσουν με 2-0 σετ στις λεπτομέρειες (7-5, 6-4) και στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσουν τους Ζβέρεφ και Γκόλουμπιτς.

Making the most of their @JohnIsner and @JackSock92 defeat Tsitsipas/Lopez 7-5 6-4 to reach the semi-finals!#IndianWells pic.twitter.com/ubiKWViLBo