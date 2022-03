Φανταστική εμφάνιση και πρόκριση για την Μαρία Σάκκαρη στη φάση των «16» στο Indian Wells.

Ονειρεμένη εμφάνιση από τη Μαρία Σάκκαρη, που νίκησε την Πέτρα Κβίτοβα με 6-3, 6-0 και προκρίθηκε πανάξια στη φάση των «16» στο Indian Wells.

Η Μαρία Σάκκαρη κυριάρχησε απέναντι στην 32χρονη Πέτρα Κβίτοβα και σε 65 λεπτά καθάρισε την υπόθεση πρόκριση, ισοφαρίζοντας ταην καλύτερη επίδοσή της στο τουρνουά, από το 2018.



Η 27χρονη Ελληνίδα στο δρόμο για τα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στη Βελγίδα, Ελίζ Μέρτενς και την Αυστραλή, Ντάρια Σαβίλ,

A quick day in the office 🇬🇷 #IndianWells pic.twitter.com/H8kzHGGva5

Όμως η Σάκκαρη έχει διπλή βάρδια, καθώς σε λίγες ώρες, στις δύο το πρωί ώρα Ελλάδας, θα επιστρέψει στο κορτ, αυτή τη φορά για τον αγώνα της στο διπλό. Με συμπαίκτρια την Άιλα Τομγιάνοβιτς από την Αυστραλία, θα παίξουν με τις Αμερικανίδες Κόκο Γκοφ/Κέιτι Μακνάλ για μια θέση στα προημιτελικά.



«Ήθελα μια νίκη εδώ, είχα να τη γευτώ τέσσερα χρόνια» είχε δηλώσει η Μαρία Σάκκαρη μετά την επικράτηση με 2-0 επί της Κατερίνα Σινιάκοβα στον προηγούμενο γύρο. Και μετρά μαζεμένες τρεις (δύο στο μονό, μία στο διπλό) στο 1000άρι τουρνουά της Καλιφόρνια.

A no look shot finished with a signature Sakkari smile @mariasakkari | #IndianWells pic.twitter.com/zgXmxfdlop