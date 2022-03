Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε πως δεν θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ καθώς δεν αλλάζει το status στη χώρα για ανεμβολίαστους.

Το αναμενόμενο ανακοίνωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς που τελικά δεν θα αγωνιστεί αυτόν τον μήνα σε κανένα τουρνουά.

Ο Σέρβος μπήκε στην κληρωτίδα του Indian Wells ωστόσο παρά τις προσπάθειες που έγιναν, η απόφαση της κυβέρνησης στις ΗΠΑ δεν αλλάζει την στάση της και μόνο εμβολιασμένοι θα μπορούν να εισέλθουν στη χώρα.

Ετσι, εκτός του τουρνουά στην Καλιφόρνια, θα απουσιάσει και από το Μαϊάμι σε δύο εβδομάδες.

«"Ενώ προστέθηκα αυτόματα στις λίστες του BNP Paribas Open και του Miami Open, ήξερα από την αρχή πως θα ήταν δύσκολο να ταξιδέψω. Το CDC (Τελωνειακές αρχές ΗΠΑ) επιβεβαίωσε πως δεν θα αλλάξει κάτι και δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλή επιτυχία σε όσους παίζουν σ' αυτά τα σπουδαία τουρνουά» ανέφερε σε ανάρτησή του στα σόσιαλ ο Τζόκοβιτς.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments