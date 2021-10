Νέα ανατροπή και πρόκριση στους «8» ο Τσιτσιπάς (vids)

Μεγάλη ανατροπή για τον Στέφανο Τσιτσιπά που επικράτησε με 2-1 σετ του Αλεξ Ντε Μινόρ και πέρασε στα προημιτελικά του Indian Wells.

Αλλη μία ανατροπή χρειάστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να περάσει στα προημιτελικά του Indian Wells.

Και αυτή τη φορά ήταν πιο δύσκολη σε σχέση με την ανατροπή που έκανε κόντρα στον Φονίνι, καθώς ο Αλεξ Ντε Μινόρ ήταν εξαιρετικός για δύο σετ. Ωστόσο το Νο3 του κόσμου τα κατάφερε και με 2-1 σετ (6-7, 7-6, 6-2 σε 2 ώρες και 43 λεπτά) πήρε το εισιτήριο για τους «8», σε ένα από τα ωραιότερα ματς της σεζόν.

Σε ένα ματς που μέχρι τα μισά του τρίτου σετ δεν είχε καλό πρώτο σερβίς (είχε έναν άσο και έφτασε τους 7 στο τρίτο σετ, ενώ το ποσοστό του ήταν στο 56% στο πρώτο σερβίς στα πρώτα δύο σετ), είχε την ψυχραιμία να βρει λύσεις και να πάρει το ματς, παρά το γεγονός ότι πετούσε συνεχώς ευκαιρίες. Είναι χαρακτηριστικό πως πριν το τελευταίο γκέιμ του ματς, είχε κάνει τέσσερα μπρέικ και αμέσως μετά ο Ντε Μινόρ του απαντούσε με δικά του μπρέικ, βάζοντας δύσκολα στον Ελληνα τενίστα, που ωστόσο ήταν καταιγιστικός στο τρίτο και κρίσιμο σετ.

Ο Στέφανος ξεκίνησε το ματς ιδανικά με love service game, με τον Ντε Μινόρ να κρατά το σερβίς του και τον Τσιτσιπά να κάνει το 2-1 με άμυνες που κατέληγαν άουτ ή στο φιλέ από τον Αυστραλό.

Με λάθος του Ντε Μινόρ ήρθε το πρώτο μπρέικ στο ματς για τον Τσιτσιπά, αλλά ο Αυστραλός απάντησε στο επόμενο game με τον ίδιο τρόπο καθώς μείωσε σε 3-2 από κακό μπάκχαντ του Στέφανου.

Ο Ντε Μινόρ ισοφάρισε, αλλά ο Τσιτσιπάς κατάφερε να κάνει το 4-3 με το μπάκχαντ του και τον αντίπαλό του να δυσκολεύεται να βγάλει άμυνες.

