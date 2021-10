Indian Wells: Ο Μπασιλασβίλι περιμένει στους "8" τον Τσιτσιπά (vid)

Ο Νικολόζ Μπασιλασβίλι απέκλεισε με 6-4, 7-6 τον Κάρεν Κατσάνοφ είναι στους "8" στο Indian Wells και περιμένει τον νικητή του αγώνα του Τσιτσιπά με τον Ντε Μινόρ.

Ο Νικολόζ Μπασιλασβίλι θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά εάν ο Έλληνας προκριθεί για πρώτη φορά στα προημιτελικά του Indian Wells.

O Γεωργιανός που είναι στο Νο36 κόσμου απέκλεισε με 6-4, 7-6 (6) τον Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ στον 4ο γύρο και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλο του από τον αγώνα του Τσιτσιπά με τον Ντε Μινόρ που αρχίζει στις

Ο Τσιτσιπάς και ο Μπασιλασβίλι έχουν να παίξουν από το 2019 και ο Έλληνας είναι στο 2-0 στις νίκες (Australian Open, Beijing Open).

