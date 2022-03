Με δάκρυα στα μάτια έκανε τις πρώτες της δηλώσεις on court η Μαρία Σάκκαρη.

Δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της η Μαρία Σάκκαρη…

Μετά τη νίκη επί της Μπαντόσα, προκρίθηκε στον μεγαλύτερο τελικό της μέχρι τώρα καριέρας της, στο Indian Wells.

H Ελληνίδα τενίστρια πήγε να χαιρετήσει δακρυσμένη την αντίπαλό της που της έδωσε μία μεγάλη αγκαλιά και μέσα σε κλίμα συγκίνησης έκανε την πρώτη της δήλωση on court.

𝐵𝒾𝑔𝑔𝑒𝓈𝓉 final of her career



@mariasakkari stuns the defending champion Badosa in three sets!#IndianWells pic.twitter.com/w8S2kAG11j