Μια παίκτρια που προσπαθεί να επανέλθει έπειτα από πολλά προβλήματα τραυματισμών, την Αυστραλή Ντάρια Σαβίλ, θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στη φάση των «16» στο Indian Wells.

Η Ντάρια Σαβίλ από την Αυστραλία θα είναι η επόμενη αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη στη φάση των «16» στο Indian Wells. Η 28χρονη νικώντας και τη Βελγίδα, Ελίζ Μέρτενς με 6-3, 4-6, 6-3 και συνεχίζει την εκπληκτική πορεία της στο Indian Wells.



Η Σαβίλ, Νο 409 στην παγκόσμια κατάταξη, ήρθε από τα προκριματικά στο κυρίως ταμπλό και υποτάσσοντας και τη Μέρτενς, έφθασε στο 5-0 στο τουρνουά.

Η Αυστραλή καταβάλλοντας στον προηγούμενο γύρο την Ονς Τζαμπέρ με 2-1, σημείωνε την πρώτη της νίκη επ;i παίκτριας του Top 10 έπειτα από τέσσερα χρόνια και την επικράτηση επί της Πέτρα Κβίτοβα στο Πεκίνο.

Daria's day



@Daria_gav outlasts Mertens in a marathon match to reach the fourth round for the first time!#IndianWells pic.twitter.com/AQFCoA8eyE