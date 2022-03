Απίστευτες σκηνές στο Indian Wells με φίλαθλο να κράζει την Ναόμι Οσάκα στην διάρκεια του πρώτου σετ κι αυτή να ξεσπά, χάνοντας και το ματς από την Κουντερμέτοβα.

Μετά τα όσα έχει περάσει ψυχολογικά η Ναόμι Οσάκα, θα περίμενε κανείς το κοινό στην Καλιφόρνια (όπου και μένει) θα την στήριζε στο Indian Wells.

Κι όμως, στο ματς με την Βερόνικα Κουντερμέτοβα, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο σετ με 3-0 και μία θεατής την έκραξε.

«Naomi you suck!» ακούστηκε να λέει κάποιος από την κερκίδα, με την Οσάκα να σταματά το ματς και να ζητάει από τον διαιτητή να αποβληθεί από το γήπεδο το άτομο που της έκανε bullying.

Naomi Osaka caught wind of the insane fan and was visibly and JUSTIFIABLY upset at this type of rude fan hackling that does not happen in tennis, AT ALL.



And Osaka rightfully complained to the chair umpire about this clown fan needing to be thrown out #BNPPO22 pic.twitter.com/6e12i9frRc