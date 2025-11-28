Basketaki The League : Οι δικοί μας... Harlems!

Στο σημερινό μας αφιέρωμα δεν έχουμε μια απλή ομάδα! Έχουμε μια ομάδα που ήταν εδώ από την 1η μέρα (για την ακρίβεια πριν την 1η μέρα) και δεν έχουν λείψει ποτέ!

Ήταν Ιούνιος, Ιούλιος του 2013 και έτυχε να πάρει τον Νίκο το Ρουσιώτη τηλέφωνο τότε ο Βασίλης ο Μπουργαζάς..."Νικόλα, ετοιμάζουμε ένα πρωταθληματάκι, το οποίο θα κάνει θραύση, βρες 10 παλικάρια κ κατέβα!"

Ο Νίκος είχε πέντε φίλους από ένα καφέ και τους μάζεψε...άλλους πέντε μάζεψε και ένας άλλος φίλος του, που θα ήταν ο δεύτερος πρόεδρος τότε, ας πούμε, ο οποίος όμως δεν πάτησε ποτέ να παίξει!

Μέσα σε αυτούς τους 10 ήταν κι ο Θανάσης ο Κουτρουμπής, ο οποίος, αν ο Νίκος είναι ο πρόεδρος, αυτός είναι ο αντιπρόεδρος της ομάδας!

Ακούστηκαν πολλά ονόματα, αλλά με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο κατέληξε στο όνομα- θρύλος, αυτό των Harlems!

Αρχικός σκοπός της ομάδας , όπως είναι και για τις περισσότερες ομάδες, ήταν για να το ευχαριστιόμαστε, να παίζουμε μπάσκετ. Στη συνέχεια, με την έλευση και παιδιών που έχουν παίξει σε υψηλότερο επίπεδο, σκέφτεσαι κ τις νίκες!

Μαζί με τις νίκες υπάρχουν όμως κι οι ήττες!

Η χειρότερη στιγμή του μπασκετικά (πέραν των τραυματισμών για κάθε ομάδα), είναι ο χαμένος ημιτελικός με τη Limoges το 2017, στην Elite, τον οποίο έχασαν στην παράταση. Αυτό είναι κ το ματς που θα ήθελε να παίξει ξανά , γιατί θεωρεί πως στον τελικό θα είχαν κατακτήσει την κούπα. (σ.σ. όπως κι έκανε ο αντίπαλός του, δηλ. η Limoges)

Η καλύτερη, ωστόσο στιγμή, δεν είναι στιγμή. Ήταν η περίοδος μετά από εκείνο το final four που η ομάδα αποφάσισε να κάνει ‘’restart’’ και να παίξει ξανά από την Development 2 League. Τα 4 χρόνια που ακολούθησαν ήταν τα καλύτερα στην ιστορία της ομάδας λόγω του φοβερού κλίματος που δημιουργήθηκε φτάνοντας ξανά στην Ελίτ, αφού κατέκτησε η ομάδα και τη Master League στον τελικό με τους αήττητους μέχρι τότε Γκουρούδες ! Ένα ματς που θα ήθελε να το ζήσει ξανά και ξανά (ήδη το έχει δει ξανά αρκετές φορές)

Μιλώντας για τους Γκουρούδες, διακαής πόθος επί χρόνια του Νικόλα, ήταν να αγωνιστεί με τη φανέλα των Harlems ο Θωμάς ο Νίκου (πλέον παίχτης των Γκουρούδων), αλλά κι ο JJ Χριστόπουλος των Stifado Bulls.

Πλέον, μετά από 13 χρόνια, οι στόχοι δεν έχουν αλλάξει- είναι ακόμα η ευχαρίστηση για το παιχνίδι, με την προϋπόθεση όμως να μαζεύεται η ομάδα , καθώς τις 2 χρονιές πριν την προηγούμενη (δηλ. 2023 και 2024)για διάφορους λόγους, δε μαζεύονταν κι οριακά δε διαλύθηκε η ομάδα! Ευτυχώς έβαλαν πλάτη κάποια παιδιά, η ομάδα άντεξε κι είναι εδώ ακόμα !

Στην ερώτηση ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης που έχει φορέσει τη φανέλα των Harlems , δυσκολεύτηκε πολύ!!!

Ο Χρήστος ο Καρράς άλλαξε όλη την ιστορία της ομάδας, όταν το 2ο χρόνο ήρθε στην ομάδα, έθεσε ρόλους , έδειξε συστήματα κι έκανε την ομάδα να παίξει το άθλημα σωστά ! Ωστόσο, έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας κι ο Αντώνης ο Κατιάκος, ένας από απο τους καλύτερους παίχτες που έχουν αγωνιστεί γενικότερα στα ερασιτεχνικά!

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί κ σε ιερά τοτέμ των Harlems: Θανάσης Κουτρουμπής, Τριαντάφυλλος Χατζημιχαήλ, Σήφης Μαρνεζος, Παναγιώτης Καντζιος, Θάνος Σιάμος, Παναγιώτης Σταυρόπουλος, Κώστας Σκαρμέας, Γιώργος Κοψιδάς, Κώστας Δαμίγος, Νίκος Μότσιος, Τάσος Μωυσίδης...

Κλείνοντας, μας ανέφερε τι είναι για αυτόν το Basketaki κι οι Harlems...

"Το Basketaki για μένα είναι μια μεγάλη διοργάνωση, μια μεγάλη κοινότητα που έχει δημιουργηθεί πλέον. Έχουν γίνει γνωριμίες, φιλίες, κουμπαριές, πολλά πράγματα μέσα από αυτό! Είναι μια διοργάνωση η οποία μας τιμάει εμάς, αλλά και την τιμούμε εμείς με την παρουσία μας, θέλω να πιστεύω. Άλλωστε, από την πρώτη χρονιά που είμαστε στο Basketaki, είναι μόνο οι Stifado Bulls, εμείς, ο Αρισταίος και οι Λεγάμενοι που συνεχίζουν ακόμα από τις ομάδες που ξεκίνησαν τότε."

Oι Harlems είναι η δική του ψυχοθεραπεία...

Προσωπικά ζει το δικό του "fantasy challenge" κάθε καλοκαίρι, όπως γίνεται σε ευρωλίγκες κλπ, δηλαδή ‘’να προσπαθείς κάθε καλοκαίρι να στήσεις μια ομάδα, να τους δεις να μαζεύονται, να θέλουν να έρχονται, να γουστάρουν, να δημιουργηθεί μια παρέα....Basketaki μόνο!"