Μπαντόσα και Αζαρένκα στον τελικό του Indian Wells (vids)

Η Πάουλα Μπαντόσα κέρδισε εύκολα την Τζαμπέρ και η Αζαρένκα μετά από σχεδόν 2,5 ώρες την Οσταπένκο, για να προκριθούν στον τελικό του Indian Wells.

Στο Indian Wells της Καλιφόρνια ήταν γραφτό για την Πάουλα Μπαντόσα να παίξει τον πρώτο τελικό της σε 1000αρι τουρνουά. Η Ισπανίδα τενίστρια επικράτησε της Ονς Τζαμπέρ στον πρώτο ημιτελικό με 2-0 σετ και μάλιστα πολύ άνετα (6-3, 6-3).

Χρειάστηκε μία ώρα και 21 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση της Τυνήσιας η οποία έμεινε στην χαρά του ότι με τον ημιτελικό μπήκε για πρώτη φορά στο Top10 της παγκόσμιας κατάταξης (θα ανακοινωθεί την Δευτέρα).

Και η Μπαντόσα ωστόσο θα κερδίσει θέσεις και θα βρεθεί τουλάχιστον στο Νο17 που θα είναι ρεκόρ καριέρας.

Προς το παρόν θα διεκδικήσει τον πρώτο της τίτλο σε Masters απέναντι στην Βικτόρια Αζαρένκα.

Η Αζαρένκα χρειάστηκε να κάνει μεγάλη ανατροπή για να περάσει στον τελικό. Εχασε το πρώτο σετ από την Γιέλενα Οσταπένκο με 6-3, αλλά πήρε τα επόμενα δύο με 6-3 και 7-5 (2 ώρες και 20 λεπτά κράτησε το ματς) για να πάει να διεκδικήσει το τρόπαιο την Κυριακή για τρίτη φορά στην καριέρα της.

Το ματς κρίθηκε στο 5-5 του τρίτου σετ όπου η Αζαρένκα βρήκε μπρέικ αφού έσωσε το γκέιμ τρεις πόντους νωρίτερα.

