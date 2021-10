Indian Wells: Έσβησε 2 m.p και απέκλεισε τον Ζβέρεφ ο Φριτζ (vids)

Φανταστικός Τέιλορ Φριτζ έσβησε 2 ματς πόιντ και απέκλεισε με 4-6, 6-3, 7-6 (3) τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και είναι στον ημιτελικό του Indian Wells.

Ο Τέιλορ Φριτζ πέτυχε τη νίκη της καριέρας του και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Indian Wells.

O Αμερικανός που είναι στο Νο39 κόσμου απέκλεισε με ανατροπή σε 2.20' με 4-6, 6-3, 7-6 (3) τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ που είναι στο Νο3 κόσμου και θα παίξει την Κυριακή (01:30, Cosmote Sport 6) στον ημιτελικό με τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

Ο Τέιλορ Φριτζ βγάζει νοκ άουτ και 2ο παίκτη του top-10 στο Indian Wells αφού είχε προηγηθεί ο Ματέο Μπερετίνι ενώ κανένα μέλος της δεκάδας δεν είναι στους "4".

Grigor Dimitrov (23rd seed)

Cameron Norrie (21st)

Taylor Fritz (31st)

Nikoloz Basilashvili (29th)



Φοβερό φινάλε

Στο 3ο σετ ο Ζβέρεφ προηγήθηκε με 2-0 με μπρέικ έφτασε στο 4-1 αλλά δεν μπορούσε να προβλέψει τη συνέχεια.

Ο Φριτζ έσβησε ματς πόιντ στο 8ο γκέιμ του 3ου σετ και με άσο μείωσε σε 5-3. Με διπλό σφάλμα ο Ζβέρεφ θα χάσει 2ο ματς πόιντ αυτή τη φορά στο σερβίς του και ο Αμερικανός με μπρέικ θα μειώσει σε 5-4!

To παιχνίδι θα πάει στο τάι μπρέικ. Ο Φριτζ θα πάει στο 6-1, ο Ζβέρεφ θα σβήσει 2 ματς πόιντ αλλά ο Αμερικανός επικρατεί με 7-6 (3).

Στον άλλο ημιτελικό που θα ξεκινήσει το Σάββατο (23:30, Cosmote Sport 6) θα παίξουν ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και ο Κάμερον Νόρι.

O Βρετανός και ο Βούλγαρος έχουν παίξει μόλις ένα παιχνίδι και αυτό μέσα στο 2021 με τον Νόρι να επικρατεί με 7-5,7-5 στο Miami Open.