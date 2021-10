Indian Wells: Αζαρένκα και Οσταπένκο έκλεισαν θέση στα ημιτελικά

Η Βικτόρια Αζαρένκα και η Γιέλενα Οσταπένκο θα αναμετρηθούν στον ένα ημιτελικό των γυναικών του Indian Wells.

Η Βικτόρια Αζαρένκα φαίνεται να βρίσκει τον παλιό καλό της εαυτό στο Indian Wells.

Το Νο27 του ταμπλό έφτασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας εύκολα με 2-0 σετ της Αμερικανίδας Τζέσικα Πέγκουλα (6-4, 6-2) μετά από 1 ώρα και 34 λεπτά και έμεινε «ζωντανή» στην προσπάθειά της να κατακτήσει για τρίτη φορά στην καριέρα της το συγκεκριμένο τουρνουά.

Είναι ο τρίτος της ημιτελικός για το 2021, ενώ ακόμη δεν έχει καταφέρει να παίξει σε τελικό. Πάντως πήρε ρεβάνς από την Πέγκουλα η οποία την έχει αποκλείσει τρεις φορές μέσα στο 2021.

Στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Γιέλενα Οσταπένκο, η οποία ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Σέλμπι Ρότζερς με 2-1 σετ.

