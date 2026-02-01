Τζόκοβιτς σε Αλκαράθ: «Θα βρεθούμε ξανά πολλές φορές αντίπαλοι την επόμενη δεκαετία»

Η τρομερή ατάκα που απηύθυνε ο 38χρονος Νόβακ Τζόκοβιτς στον 22χρονο Κάρλος Αλκαράθ μετά τον τελικό του Australiaν Open στη Μελβούρνη.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε κέφια μετά τον τελικό με τον Κάρλος Αλκαράθ στο Australian Open. Ο Σέρβος σε ηλικία 38 ετών και έξι μηνών πάλεψε για τέσσερα σετ απέναντι στον κατά 16 νεότερό του Ακλαράθ, όμως δεν άντεξε.

Ο 11ος τίτλος στο Australian Open και ο 25ος στα Grand Slam, μπορεί να μην ήρθε, όμως ο Τζόκοβιτς γνωρίζει πολύ καλά πού φθάνουν τα όριά του, είναι απολύτα συνειδητοποιημένος κι αυτό φάνηκε στις δηλώσεις του.

Αρχικά, στην πρώτη δήλωση στη διάρκεια απονομής των τροπαίων. Aφού έδωσε συγχαρητήρια στον Αλκαράθ, στην ομάδα του και στην οικογένειά του για την κατάκτηση του τίτλου, ο Τζόκοβιτς απευθυνόμενος στον Ισπανό, είπε με αρκετή δόση χιούμορ: «Είσαι τόσο νέος, έχεις πολύ χρόνο, όπως εγώ. Είμαι σίγουρος ότι θα βρισκόμαστε μαζί για πολλές φορές για άλλα δέκα χρόνια».

Novak Djokovic to Carlos Alcaraz: “You’re so young, you have a lot of time like myself. I’m sure we’ll be seeing each other for another ten years.” 😂pic.twitter.com/PZ4Ol6yhGZ February 1, 2026

Λίγο αργότερα ο Τζόκοβιτς στη συνέντευξη Τύπου, είπε μεταξύ άλλων: «Πάντα πιστεύω ότι μπορώ. Αλλιώς δεν θα αγωνιζόμουν, και το έχω πει πολλές φορές. Είναι υπέροχο που κατάφερα να κερδίσω τον Γιάνικ στα πέντε σετ και να παλέψω με τον Κάρλος για τέσσερα σετ. Ναι, παραμένω απογοητευμένος με το πώς ένιωθα στο 2ο και στο 3ο σετ μετά από ένα απίστευτο ξεκίνημα.

Ένιωθα πολύ καλά με τον εαυτό μου και μετά τα πράγματα άλλαξαν. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Αλλά φυσικά, όταν κάνεις έναν απολογισμό για το τι συνέβη τις τελευταίες δύο εβδομάδες, είναι ένα απίστευτο επίτευγμα για μένα να μπορώ να παίζω σε τελικούς και να βρίσκομαι ίσως δύο σετ μακριά από την κατάκτηση ενός τίτλου. Φυσικά, μετά από μια ήττα υπάρχει μια πικρή αίσθηση, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να είμαι ικανοποιημένος με αυτό το αποτέλεσμα.



Πάντα είχα αυτοπεποίθηση και όραμα να κερδίσω ένα Grand Slam, όπου κι αν αγωνίζομαι. Τα τελευταία χρόνια σίγουρα έχω χαμηλώσει τις προσδοκίες μου, κάτι που με βοηθάει κιόλας να έχω λιγότερη πίεση και άγχος. Πάντα υπάρχει το στρες και η πίεση, απλά δεν θέλω να με κατακλύζουν. Επίσης, είναι ωραίο να μην είσαι το μεγαλύτερο φαβορί.

Τα αποτελέσματα που έχει φέρει ο Αλκαράθ, είναι η απόδειξη της ήδη λαμπρής καριέρας του. Έχει βελτιωθεί σωματικά, πνευματικά και αγωνιστικά. Συνεχώς προσπαθεί να βελτιώσει το παιχνίδι του, τη νοοτροπία που πρέπει να καλλιεργεί ένας πρωταθλητής. Δεν είναι ποτέ αρκετό να επαναπαύεσαι, αλλιώς οπισθοδρομείς, γιατί όλοι οι άλλοι προοδεύουν. Τα έχει όλα, όλο το πακέτο».