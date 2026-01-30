Έξαλλος ο Ζβέρεφ με το ιατρικό τάιμ άουτ που ζήτησε ο Κάρλος Αλκαράθ στην αναμέτρησή τους για το Αυστραλιανό Όπεν.

Πολλά νεύρα στον πρώτο ημιτελικό του ανδρικού μονού στο Melbourne Park, με πρωταγωνιστή τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Γερμανός χαρακτήρισε ως «απόλυτη ανοησία» την απόφασή της διαιτήτριας να δώσει επιπλέον χρόνο στον Κάρλος Αλκαράθ για να συνέλθει από ενοχλήσεις που είχε.

Ο Αλκαράθ είχε προηγηθεί με 6-4, 7-6 (7-5) και στο τρίτο σετ, με το σκορ να είναι στο 4-4, έδειξε να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πάνω μέρος του δεξιού ποδιού του και στη βουβωνική χώρα. Το ματς διεκόπη προσωρινά, με τον Ζβέρεφ να διαμαρτύρεται έντονα, ρωτώντας γιατί δεν ξεκινά το χρονόμετρο. Η διαιτήτρια απάντησε πως έπρεπε πρώτα να διαπιστώσει αν ο Ισπανός ήταν καλά, με εκείνον να επιμένει λέγοντας ότι ο αντίπαλός του δεν έχει στην ουσία τίποτα!

Οι κάμερες μάλιστα έπιασαν τον Γερμανό την ώρα που παραπονιόταν, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά: «Αυτά είναι μ@@@! Έχει απλά κράμπες, δεν είναι τραυματίας». Σε άλλο σημείο μάλιστα, ο ίδιος φάνηκε να κατηγορεί τη διαιτήτρια ότι μεροληπτεί υπέρ του 22χρονου τενίστα, λέγοντας «προστατεύετε αυτούς τους δύο (τον Αλκαράθ και τον Σίνερ) συνέχεια».

Ο Αλκαράθ ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ, ενώ ο Ζβέρεφ συνέχισε τις διαμαρτυρίες του, εξηγώντας ουσιαστικά πως οι κανονισμοί δεν επιτρέπουν διακοπή για κράμπες.

Δείτε το βίντεο