Έξαλλος με τον Αλκαράθ ο Ζβέρεφ: «Αυτά είναι μ@@@! Δεν είναι τραυματίας»
Πολλά νεύρα στον πρώτο ημιτελικό του ανδρικού μονού στο Melbourne Park, με πρωταγωνιστή τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Γερμανός χαρακτήρισε ως «απόλυτη ανοησία» την απόφασή της διαιτήτριας να δώσει επιπλέον χρόνο στον Κάρλος Αλκαράθ για να συνέλθει από ενοχλήσεις που είχε.
Ο Αλκαράθ είχε προηγηθεί με 6-4, 7-6 (7-5) και στο τρίτο σετ, με το σκορ να είναι στο 4-4, έδειξε να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πάνω μέρος του δεξιού ποδιού του και στη βουβωνική χώρα. Το ματς διεκόπη προσωρινά, με τον Ζβέρεφ να διαμαρτύρεται έντονα, ρωτώντας γιατί δεν ξεκινά το χρονόμετρο. Η διαιτήτρια απάντησε πως έπρεπε πρώτα να διαπιστώσει αν ο Ισπανός ήταν καλά, με εκείνον να επιμένει λέγοντας ότι ο αντίπαλός του δεν έχει στην ουσία τίποτα!
Οι κάμερες μάλιστα έπιασαν τον Γερμανό την ώρα που παραπονιόταν, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά: «Αυτά είναι μ@@@! Έχει απλά κράμπες, δεν είναι τραυματίας». Σε άλλο σημείο μάλιστα, ο ίδιος φάνηκε να κατηγορεί τη διαιτήτρια ότι μεροληπτεί υπέρ του 22χρονου τενίστα, λέγοντας «προστατεύετε αυτούς τους δύο (τον Αλκαράθ και τον Σίνερ) συνέχεια».
Ο Αλκαράθ ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ, ενώ ο Ζβέρεφ συνέχισε τις διαμαρτυρίες του, εξηγώντας ουσιαστικά πως οι κανονισμοί δεν επιτρέπουν διακοπή για κράμπες.
Δείτε το βίντεο
Alexander Zverev: “This is bullshit. Carlos Alcaraz can’t take an MTO for cramps. He’s not injured.”pic.twitter.com/D3vPc2PtZg— Danny (@DjokovicFan_) January 30, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.