Τενίστρια κάνει παράπονα: «Οι infuencers μας παίρνουν τα λεφτά των διαφημίσεων»

Στο τέννις, η συζήτηση για τις αμοιβές των γυναικών έχει αλλάξει δραματικά. Αν και τα χρηματικά έπαθλα στα Grand Slams είναι πλέον ίσα για άνδρες και γυναίκες, μια νέα τάση εμφανίζεται, ο λόγος για τις TWAGs, οι σύντροφοι των επαγγελματιών τενιστών που έχουν καριέρα ως influencers.

Πρωτοστατεί η Μόργκαν Ρίντλ , σύντροφος του Νο9 στον κόσμο Τέιλορ Φριτζ, και η Πέιτζ Λόρενζε, η οποία είναι ζεύγαρη με τον Τόμι Πολ. Οι TWAGs γίνονται εξαιρετικά ελκυστικές για τις διαφημιστικές εταιρείες, συχνά περισσότερο κι από τις ίδιες τις τενίστριες.

Η Αυστραλή Ντάρια Σάβιλ, πρώην Νο20 στον κόσμο σε συνέντευξη της δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή της: «Οι τενίστριες χάνουν όλο και περισσότερα διαφημιστικά deals γιατί οι TWAGs ταιριάζουν καλύτερα στο εμπορικό προφίλ από εμάς, τις ιδρωμένες αθλήτριες. Ίσως το κοινό ταυτίζεται πιο εύκολα μαζί τους».

Τα αναμενόμενα έσοδα της Ρίντλ για τον Ιανουάριο εκτιμώνται στα 290.000 ευρώ– περισσότερα από τα 277.000 που κερδίζει ο Φριτζ φτάνοντας στους 16 του Australian Open. Η Ρίντλ, με την παρουσία της στα social media και το εξώφυλλο της Vogue, έχει γίνει… αστέρας μόδας, ενώ ο Φριτζ έχει 889.000 followers στο Instagram, έναντι 481.000 της ίδιας.

Στο podcast «The Squeeze», η Ρίντλ σχολίασε τον «διαγωνισμό» εισοδημάτων με τον Φριτζ: «Κατά τη διάρκεια των τουρνουά βλέπουμε ποιος θα βγάλει περισσότερα. Αλλά πάντα με υποστηρίζει , πλέον είμαστε ένα σπίτι με δύο εισοδήματα. Οι κορυφαίες παίκτριες έχουν τους χορηγούς τους, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί οι μάρκες επιλέγουν influencers. Έκανα ένα βίντεο παρακολουθώντας τον άντρα μου να παίζει στο Australian Open, ντυμένη κομψά – και είχε περισσότερη απήχηση από όλα τα άλλα βίντεο μου ως αθλήτρια».