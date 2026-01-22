Τσιτσιπάς: «Οι επιστροφές μου δεν είχαν αρκετό βάρος κι αυτό είναι σπαστικό»

Τι δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την ήττα από τον Τόμας Μάχατς και τον πρόωρο αποκλεισμό του από το Australian Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Τόμας Μάχατς με 3-1 σετ κι αποκλείστηκε στον 2ο γύρο του Australian Open.

Φανερά απογοητευμένος ο Τσιτσιπάς μιλώντας στο Eurosport Greece, εστίασε στο πρόβλημα των επιστροφών που είχε στα χτυπήματα του Τσέχου, λέγοντας πως αποτέλεσαν ένα «γρίφο που έπρεπε να λύσω μέσα στον αγώνα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

«Είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσω τι συνέβη, είμαι πολύ απογοητευμένος με την πορεία μου. Είχα προετοιμαστεί πολύ καλά γι' αυτή τη χρονιά, όμως δεν έχει ξεκινήσει όπως θα ήθελα. Παρόλο που είχα τρεις νίκες στο United Cup, είμαι δυσαρεστημένος με την πορεία μου.

Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ο αντίπαλός μου έπαιξε πολύ καλά, ήταν άψογος σε πολλά κρίσιμα σημεία του αγώνα και δεν μπόρεσα να είμαι καλύτερός του.

Έδινα πολλούς ελεύθερους πόντους και το έβλεπα μέσα στον αγώνα ότι έπρεπε να το αλλάξω, γιατί αυτό ψυχολογικά ανεβάζει τον αντίπαλό σου.

Το μεγαλύτερο προσόν ενός καλού τενίστα, αν το δεις με τον Σίνερ, τον Νόβακ και τον Αλκαράθ είναι ότι σε έχουν συνέχεια υπό πίεση, νιώθεις ότι είναι κάτω από τον λαιμό σου.

January 22, 2026

Έδωσα πολλές αφορμές στον αντίπαλό μου να κάνει το παιχνίδι του, έστειλε κάποιες επιστροφές τσάμπα, χωρίς να υπάρχει πίεση, παρότι δούλεψα πολύ σε αυτό το κομμάτι τις τελευταίες μέρες, προσπαθώ να καταλάβω, δεν ξέρω, οι επιστροφές μου νιώθω να μην έχουν αρκετό βάρος, ήταν σαν να προσπαθούσα την ώρα του αγώνα να λύσω ένα γρίφο, γιατί δεν φεύγει η επιστροφή, γιατί δεν υπάρχει αρκετό βάρος στην μπάλα μου, είναι κάτι που είναι σπαστικό μέσα σε έναν αγώνα»

