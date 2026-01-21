Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από τη Μίρα Αντρέεβα με 6-0, 6-4 στον δεύτερο γύρο του Australian Open και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το καλό πρόσωπο της Μαρίας Σάκκαρη από τον πρώτο γύρο έλειπε στο ματς με την Μίρα Αντρέεβα. Η Ελληνίδα ηττήθηκε από τη Ρωσίδα τενίστρια με 6-0, 6-4 στον δεύτερο γύρο του Australian Open, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από το θεσμό.

Ένα πολύ κακό παιχνίδι για την 30χρονη τενίστρια. Αρκετά λάθη (26), πολύ χαμηλό ποσοστό πίσω από τους πόντους του πρώτου σερβίς (14/41), γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στην αντίπαλό της να πετύχει πέντε breaks.

Πήρε προβάδισμα σε 26 λεπτά η Αντρέεβα

Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τη Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα με τέσσερα αβίαστα λάθη έδωσε άκοπα το break στη Μίρα Αντρέεβα, το οποίο συνόδευσε η Ρωσίδα με ένα hold (2-0).

To σερβίς για την 30χρονη τενίστρια δεν λειτούργησε καθόλου σωστά. Η αντίπαλός έφτασε πάλι σε break στο τρίτο game (3-0) και πολύ γρήγορα πήρε διαφορά τεσσάρων games (4-0).

Αυτό το γεγονός επαναλήφθηκε ακόμη μία φορά, ώστε η Αντρέεβα να κατακτήσει με bagel (6-0) το σετ και να πάρει προβάδισμα στην αναμέτρηση εντός 26 λεπτών.

The perfect start.



Mirra Andreeva takes the first set 6-0.

Η βελτίωση στο δεύτερο σετ δεν ήταν αρκετή για τη Σάκκαρη

Όπως άρχισε το πρώτο, έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο σετ. Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε με δύο games πίσω (2-0). Σε αντίθεσή, όμως, με το πρώτο σετ η Ελληνίδα κατάφερε να βγάλει αντίδραση και με 3-0 σερί να πάρει για το προβάδισμα στο ματς.

The fans have found their voice.



Sakkari breaks back to level the second set at 2-2.

Το προβάδισμα διατηρήθηκε για ακόμη δύο games για την 30χρονη, ωστόσο η Μίρα Αντρέεβα στο κομβικό 9ο game πραγματοποίησε ένα ακόμη... σπάσιμο στο σερβίς της Ελληνίδας (5-4). Με τις μπάλες στα χέρια, η κάτοχος του τίτλου στην Αδελαΐδα έκλεισε το σετ με 6-4 και πανηγύρισε τη νίκη.