Ο Άρολντ Μουκουντί τραυματίστηκε από πτώση τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, άφησε τη θέση του στον Ντομαγκόι Βίντα και αποχώρησε με φορείο και μάσκα οξυγόνου.

Άτυχος στάθηκε ο Άρολντ Μουκουντί, καθώς τραυματίστηκε στο δεύτερο μέρος του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα κα έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Στο 56ο λεπτό ο Ραζβάν Μαρίν εκτέλεσε φάουλ, ο Καμερουνέζος στην προσπάθεια του να πάρει την κεφαλιά έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε στα πλευρά. Ο αρχηγός της Ένωσης ζήτησε αλλαγή, καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Ο Μουκουντί δεν μπορούσε να αναπνεύσει καλά και κατά την αναγκαστική αλλαγή του αποχώρησε με φορείο και μάσκα οξυγόνου. Τη θέση του στο κέντρο της άμυνας και το περιβράχιο του αρχηγόυ πήρε ο Ντομαγκόι Βίντα.