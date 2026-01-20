Ο Γιανίκ Σίνερ πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Australian Open χωρίς δυσκολία, μιας και είδε τον Ουγκό Γκαστόν ν' αποχωρεί μετά το τέλος του δεύτερου σετ...

Μετά την πρεμιέρα του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Γιανίκ Σίνερ είχε σειρά να ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο Australian Open. Ο Ιταλός τενίστας πήρε την πρόκριση στη δεύτερη φάση του θεσμού πιο εύκολα απ' όσο αναμενόταν, καθώς είδε τον Ουγκό Γκαστόν ν' αποχωρεί από το ματς λόγω τραυματισμού μετά το τέλος του δεύτερου σετ.

Ως προς το αγωνιστικό κομμάτι, ο Νο.2 του κόσμου δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στον Γάλλο τενίστα. Πολύ εύκολο πήρε το πρώτο σετ με 6-2 και ακόμη πιο άνετα κατέκτησε και το δεύτερο σετ με 6-1. Σε εκείνο το σημείο ο Ουγκό Γκαστόν πήρε ιατρικό time-out και αποφάσισε να μην συνεχίσει στην αναμέτρηση, μένοντας εκτός διοργάνωσης.

Επόμενος αντίπαλος για τον Γιανίκ Σίνερ θα είναι ο Τζέιμς Ντάκουορθ. Ο Αυστραλός qualifier πήρε τη νίκη επί του Ντίνο Πρίζμιτς με 7-6(4), 3-6, 1-6, 7-5, 6-3 για να βρεθεί κόντρα στον κάτοχο του τίτλου στον δεύτερο γύρο του Australian Open.

Αποκλεισμός - σοκ για Φονσέκα, πρόκριση στα τέσσερα σετ για τον Φριτζ

Λίγο νωρίτερα την νίκη - πρόκριση του Γιανίκ Σίνερ, ο Ζοάο Φονσέκα γνώρισε αναπάντεχη ήττα από τον Έλιοτ Σπιτσίρι. Ο Νο.32 του κόσμου δεν ξεκίνησε καλά το ματς και παρά το γεγονός ότι ισοφάρισε στα σετ είδε τον αντίπαλό του να κυριαρχεί στο court. Με σκορ 6-4, 2-6, 6-1, 6-2 ο Σπιτσίρι πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος κόντρα στον Γίμπινγκ Γου ο οποίος επικράτησε με Λούκα Νάρντι με 7-5, 4-6, 6-4, 6-2.

Αντίθετα με τον Βραζιλιάνο τενίστα, ο Τέιλορ Φριτζ πήρε τη νίκη απέναντι στον Βαλεντίν Ρουαγιέ με 7-6(5), 5-7, 6-1, 6-3. Η αναμέτρηση είχε δύο αρκετά ανταγωνιστικά σετ, αλλά η συνέχεια είχε την υπογραφή του Αμερικανού τενίστα ο οποίος χάνοντας μόλις τέσσερα games πήρε τη νίκη και συνάμα την πρόκριση.

Αντίπαλος του Τέιλορ Φριτζ θα είναι ο Βιτ Κόπριβα, ο οποίος νίκησε στα πέντε σετ των Γιαν Λέναρντ Στρουφ με 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 6-1.