Ο Εβάν Φουρνιέ και ο Ντόντα Χολ πραγματοποίησαν δύο εντυπωσιακά καρφώματα στην αναμέτρηση του Αμαρουσίου με τον Ολυμπιακό, προφέροντας θέαμα στο παιχνίδι,

Η τρίτη περίοδος της αναμέτρησης του Αμαρουσίου με τον Ολυμπιακού ήταν η πιο καλή από άποψη θεάματος, με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Ντόντα Χολ να πραγματοποιούν από ένα εντυπωσιακό κάρφωμα ο καθένας.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος σούπερ σταρ των «ερυθρολεύκων» βρήκε ελεύθερο διάδρομο και απογειώθηκε με το ένα χέρι στο καλάθι της ομάδας του Ηλία Παπθεοδώρου, προσφέροντας ένα σπάνιο highlight για τον ίδιο.

Τη... σκυτάλη στη συνέχεια πήρε ο Χολ, καθώς έπειτα από άστοχο τρίποντο του Φουρνιέ, βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και μπόρεσε να κάνει το follow κάρφωμα με τα δύο χέρια, για να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το θέαμα στο παιχνίδι.