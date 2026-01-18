Αustralian Open: Άνετες πρεμιέρες για Αλκαράθ και Ζβέρεφ
O Κάρλος Αλκαράθ προβληματίστηκε μόνο σε ένα σετ με αντίπαλό τον Αυστραλό Άνταμ Γουόλτον, έχοντας κατά τα άλλα μια εύκολη αποστολή στην πρεμιέρα του στο Australian Open, επικρατώντας με 6-3, 7-6(2), 6-2.
Ο Ισπανός, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, ξεκίνησε με επιτυχία την πορεία του στη φετινή διοργάνωση, όπου οι καλύτερες πορείες του είναι μέχρι τα προημιτελικά τα δύο προηγούμενα χρόνια.
Αν και υπέπεσε σε 36 αβίαστα λάθη (25 ο Γουόλτον), ο Αλκαράθ τα «έσβησε» με τους 38 winners, έναντι 16 του Γουόλτον για να κλείσει σε δύο ώρες και πέντε λεπτά και την πρόκριση στη φάση των «64».
CARLOS ALCARAZ HITS AN UNREAL VOLLEY AGAINST WALTON AT THE AUSTRALIAN OPEN.
He’s literally diving full stretch but controls it perfectly and it drops right over the net.
Like… what? 🤯🤯🤯🤯
pic.twitter.com/d339YfZsFL— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026
Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό, Γιάνικ Χάφμαν, που με τη σειρά του απέκλεισε τον Αμερικανό, Ζάχαρι Σβάιντα με 7-5, 4-6, 6-4, 7-6(3).
Ο Aλεξάντερ Ζβέρεφ, φιναλίστ πέρυσι στο Australian Open, χρειάστηκε να κοπιάσει περισσότερο από τον Αλκαράθ, μέχρι ο 28χρονος Γερμανός να νικήσει τον Καναδό, Γκάμπριελ Ντιαλό με 6-7(1), 6-1, 6-4, 6-2.
Ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ καθάρισε στα τρία σετ (6-4, 6-4, 6-4) την πρόκριση απέναντι στον Τζένσον Μπρούκσμπι και στον 2ο γύρο θα παίξει με τον Μάρτοξν Φούσκοβιτς.
Τέλος, την πρόκριση εξασφάλισαν ο Κάμερον Νόρι επί του Μπέντζαμιν Μπονζί με 6-0, 6-7(2), 4-6, 6-3, 6-4 και ο Φράνσις Τιάφο απέναντι στον Τζέισον Κούμπλερ με 7-6(4), 6-3, 6-2.
Zverev d. Diallo 6-7 6-1 6-4 6-2 at the Australian Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026
After dropping the first set, he completely took over.
✅10th AO R2
Last year’s finalist is on the move.
🇩🇪 pic.twitter.com/YTt6JDsnFJ
