Αustralian Open: Άνετες πρεμιέρες για Αλκαράθ και Ζβέρεφ

Δημήτρης Ντζάνης
Ο Κάρλος Αλκαράθ
Ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Αλεκσάντετ Ζβέρεφ άρχισαν επιτυχημένα την παρουσία τους στο Australian Open στη Μελβούρνη.

O Κάρλος Αλκαράθ προβληματίστηκε μόνο σε ένα σετ με αντίπαλό τον Αυστραλό Άνταμ Γουόλτον, έχοντας κατά τα άλλα μια εύκολη αποστολή στην πρεμιέρα του στο Australian Open, επικρατώντας με 6-3, 7-6(2), 6-2.

Ο Ισπανός, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, ξεκίνησε με επιτυχία την πορεία του στη φετινή διοργάνωση, όπου οι καλύτερες πορείες του είναι μέχρι τα προημιτελικά τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Αν και υπέπεσε σε 36 αβίαστα λάθη (25 ο Γουόλτον), ο Αλκαράθ τα «έσβησε» με τους 38 winners, έναντι 16 του Γουόλτον για να κλείσει σε δύο ώρες και πέντε λεπτά και την πρόκριση στη φάση των «64».

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό, Γιάνικ Χάφμαν, που με τη σειρά του απέκλεισε τον Αμερικανό, Ζάχαρι Σβάιντα με 7-5, 4-6, 6-4, 7-6(3).

Ο Aλεξάντερ Ζβέρεφ, φιναλίστ πέρυσι στο Australian Open, χρειάστηκε να κοπιάσει περισσότερο από τον Αλκαράθ, μέχρι ο 28χρονος Γερμανός να νικήσει τον Καναδό, Γκάμπριελ Ντιαλό με 6-7(1), 6-1, 6-4, 6-2.

Ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ καθάρισε στα τρία σετ (6-4, 6-4, 6-4) την πρόκριση απέναντι στον Τζένσον Μπρούκσμπι και στον 2ο γύρο θα παίξει με τον Μάρτοξν Φούσκοβιτς.

Τέλος, την πρόκριση εξασφάλισαν ο Κάμερον Νόρι επί του Μπέντζαμιν Μπονζί με 6-0, 6-7(2), 4-6, 6-3, 6-4 και ο Φράνσις Τιάφο απέναντι στον Τζέισον Κούμπλερ με 7-6(4), 6-3, 6-2.

