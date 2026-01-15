Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την αντίπαλό της στον πρώτο γύρο του Australian Open και το πιθανό μονοπάτι της έως το τέλος της διοργάνωσης.

Μετά τη σύντομη πορεία της στο τουρνουά της Αδελαΐδας, η Μαρία Σάκκαρη είναι έτοιμη για τη συμμετοχή της στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, το Australian Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια έμαθε την αντίπαλό της στον πρώτο γύρο του τουρνουά, καθώς και το μονοπάτι της στο θεσμό. Πιο συγκεκριμένα, στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση θα βρεθεί απέναντι στη Λεόλια Ζανζάν.

Από εκεί και πέρα ο… δρόμος είναι αρκετά απαιτητικός για την 30χρονη, μιας και εφόσον περάσει τον πρώτο γύρο θα κληθεί ν’ αντιμετωπίσει μια εκ των Μίρα Αντρέεβα ή Ντόνα Βέκιτς.

Στον τρίτο γύρο του Australian Open είναι πιθανό να την περιμένει η Νταϊάνα Γιαστρέμσκα, ενώ στη φάση των «16» οι Ελίνα Σβιτολίνα και Ντιάν Σνάιντερ είναι οι επικρατέστερες για να βρεθούν κόντρα στη Μαρία Σάκκαρη, εάν η Ελληνίδα προχωρήσει στη διοργάνωση.

Σημειώνεται πως η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στο τέταρτο της Νο.3 του ταμπλό, Κόκο Γκοφ.