H Σάκκαρη νίκησε τον Αλκαράθ στο 1 Point Slam!

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε τον Κάρλος Αλκαράθ στο 1 Point Slam, όμως η πορεία της για το έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων Αυστραλίας σταμάτησε στα προημιτελικά από τη μετέπειτα φιναλίστ Τζοάνα Γκάλαρντ.

H εναρκτήρια εβδομάδα του Australian Open άρχισε από το 1 Point Slam στη Rod Laver Arena, όπου πήρε μέρος και η Μαρία Σάκκαρη, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει και να νικήσει τον Κάρλος Αλκαράθ!

Το 1 Point Slam ξεκίνησε πέρυσι στο Australian Open, πρόκειται για ένα τουρνουά όπου το κάθε παιχνίδι κρίνεται στον ένα πόντο και ο τελικός νικητής λαμβάνει έπαθλο ενός εκατομμυρίου δολαρίων Αυστραλίας.

Δίνει τη δυνατότητα, μέσα από την προκριματική φάση, σε 16 ερασιτέχνες να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους ανάμεσα σε 24 κορυφαίους επαγγελματίες (12 άνδρες και 12 γυναίκες) και οκτώ ακόμα άτομα που πήραν κάρτα συμμετοχής, μεταξύ των οποίων διασημοτήτων και προσκεκλημένων προσωπικοτήτων.

Πριν από κάθε παιχνίδι υπάρχει κλήρωση για το ποιος ή ποια θα σερβίρει, με τους επαγγελματίες να έχοην δικαίωμα για ένα σερβίς και τους ερασιτέχνες για δύο.

Ετσι λοιπόν η Σάκκαρη βρέθηκε αντιμέτωπη απέναντι στον Αλκαράθ, ο Ισπανός είχε το σερβίς, με την Ελληνίδα να έχει απαντήσεις απέναντι στον Αλκαράθ κι έπειτα από ράλι 12 χτυπημάτων, το αποτυχημένο drop shot να της χαρίζει τη νίκη και την πρόκριση.

Η Σάκκαρη είχε την ευκαιρία να βρεθεί στα ημιτελικά, καθώς στον προημιτελικό συνάντησε την Τζοάνα Γκάλαρντ (Νο.117 στον κόσμο).

Η παίκτρια που ζει στη Βρετανία κι αγωνίζεται για την κινεζική Ταϊπέι, προηγουμένως έχοντας αποκλείσει τους Ζβέρεφ και Κύργιο, σταμάτησε και την πορεία της Μαρίας Σάκκαρη για το τρόπαιο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Νικητής ερασιτέχνης παίκτης

Η Γκάλαρντ έφθασε μέχρι τον τελικό, όμως εκεί τα χρήματα τα κέρδισε ένας ερασιτέχνης παίκτης από το Σίδνεϊ, ο Τζόρνταν Σμιθ, που στη δική του πορεία απέκλεισε την Αμάντα Ανισίμοβα.