Παπαμιχάηλ: Έκανε το πρώτο βήμα στα προκριματικά του Australian Open

Δημήτρης Μύτικας
gettyimages_papamichail
Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έκανε το πρώτο βήμα στα προκριματικά του Australian Open, επικρατώντας της Σάσια Βίκερι με 6-3, 7-5 στον πρώτο γύρο.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ βρίσκεται στη Μελβούρνη, διεκδικώντας την πρόκρισή της στο κυρίως ταμπλό του Australian Open, κάνοντας παράλληλα πολύ καλή εκκίνηση στα προκριματικά της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε την Σάσια Βίκερι με 6-3, 7-5 στον πρώτο προκριματικό γύρο σε ένα γεμάτο ματς, το οποίο της επέτρεψε ν' αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό ενόψει του επόμενου γύρου.

Επόμενη αντίπαλος της Δέσποινας Παπαμιχαήλ, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Australian Open, θα είναι η Γιούλια Σταροντούμπτσεβα, η οποία απέκλεισε την Αλίς Τουμπέλο με 6-2, 3-6, 6-0. Η Ουκρανή είναι Νο.6 του ταμπλό και η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (14/1).

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Η τενίστρια που θα επικρατήσει στο μεταξύ το ματς θα παίξει στον τελευταίο προκριματικό γύρο με τη νικήτρια του αγώνα Χραντσάκοβα - Πέρα.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    AUSTRALIAN OPEN Τελευταία Νέα