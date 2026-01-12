Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έκανε το πρώτο βήμα στα προκριματικά του Australian Open, επικρατώντας της Σάσια Βίκερι με 6-3, 7-5 στον πρώτο γύρο.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ βρίσκεται στη Μελβούρνη, διεκδικώντας την πρόκρισή της στο κυρίως ταμπλό του Australian Open, κάνοντας παράλληλα πολύ καλή εκκίνηση στα προκριματικά της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε την Σάσια Βίκερι με 6-3, 7-5 στον πρώτο προκριματικό γύρο σε ένα γεμάτο ματς, το οποίο της επέτρεψε ν' αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό ενόψει του επόμενου γύρου.

Επόμενη αντίπαλος της Δέσποινας Παπαμιχαήλ, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Australian Open, θα είναι η Γιούλια Σταροντούμπτσεβα, η οποία απέκλεισε την Αλίς Τουμπέλο με 6-2, 3-6, 6-0. Η Ουκρανή είναι Νο.6 του ταμπλό και η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (14/1).

Η τενίστρια που θα επικρατήσει στο μεταξύ το ματς θα παίξει στον τελευταίο προκριματικό γύρο με τη νικήτρια του αγώνα Χραντσάκοβα - Πέρα.