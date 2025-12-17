Γνωστή έγινε η entry list για το Australian Open Junior, η οποία με τον Οδυσσέα Γελαδάρη θα έχει ελληνική εκπροσώπηση...

Στο Australian Open Junior πρόκειται να λάβει μέρος ο Οδυσσέας Γελαδάρης. Ο νεαρός Έλληνας τενίστας βρίσκεται στην entry list του τουρνουά, η οποία γνωστοποιήθηκε την Τετάρτη (17/12), που θα λάβει χώρα στην Αυστραλία από τις 24 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου.

Ο 17χρονος Έλληνας βρίσκεται στο Νο.20 του προκριματικού ταμπλό. Αυτό αναμένεται να βελτιωθεί μιας και παραδοσιακά προκύπτουν αποσύρσεις τις επόμενες εβδομάδες. Εάν βρεθεί από το Νο.16 και άνω αυτό του εξασφαλίζει θεωρητικά πιο βατή κλήρωση για την είσοδο στο κυρίως ταμπλό, για την οποία απαιτούνται δύο νίκες.

Πριν από το Australian Open Junior, ο Έλληνας τενίστας θα συμμετάσχει στο ιδιαίτερα δυνατό τουρνουά J300 στο Τράραλγκον της Αυστραλίας (16–21 Ιανουαρίου), το οποίο θα αποτελέσει την πρόβα τζενεράλε για το πρώτο Grand Slam της χρονιάς.

Σημειώνεται πως για να καταφέρει να βρίσκεται ο Οδυσσέας Γελαδάρης τον ερχόμενο Ιανουάριο στην Αυστραλία, η οικογένεια Τσιτσιπά προχώρησε σε μία πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Πιο συγκεκριμένα έκανε γνωστό στον ίδιο πως θα του καλύψει τα έξοδα, με σκοπό ο νεαρός να ζήσει την εμπειρία αυτή και να δοκιμαστεί στο υψηλότερο επίπεδο της κατηγορίας του.

Εδώ η entry list του Australian Open Junior