O Σίνερ για το repeat κόντρα στον Ζβέρεφ στο Australian Open

Η Μάντισον Κις χάλασε το πάρτι στην Αρίνα Σαμπαλένκα, απομένει να δούμε αν ο Αλέξάντερ Ζβέρεφ μπορεί να πάρει τη θέση του πρωταθλητή Γιάνικ Σίνερ στο Australian Open.

Το Australian Open κορυφώνεται την Κυριακή (26/1) στη Μελβούρνη με τον τελικό του απλού ανδρών ανάμεσαν στον Γιάνικ Σίνερ και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, που θα αρχίσει στις 10:30, ώρα Ελλάδας.

Στη Rod Laver Arena θα αναμετρηθούν οι παίκτες που βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Ο 23χρονος Γιάνικ Σίνερ πάει για τον 2ο διαδοχικό του τίτλο στο Australian Open και στον 3ο Grand Slam τίτλο, μετά και τον περσινό του θρίαμβο στο US Open.

Ο 27χρονος Ζβέρεφ από την άλλη, θα βρεθεί επίσης για 3η φορά σε τελικό σε Grand Slam, αναζητώντας τον πρώτο του τίτλο. Στον τελικό του US Open το 2020 είχε ηττηθεί από τον Ντομινίκ Τιμ με 3-2 σετ, ίδια τύχη είχε απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ πέρυσι στο Roland Garros.

The final match of the 2025 Australian Open 🎾🏆@janniksin • @alexzverev • #AusOpen • #AO2025