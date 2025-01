Την πρόκριση στα προημιτελικά του Asutralian Open πήραν οι Πάουλα Μπαντόσα και Κόκο Γκοφ, με τις δύο τενίστριες να κλείνουν... ραντεβού στον αγώνα της 8άδας όπου θα διεκδικήσουν ένα εισιτήριο στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Με νίκες συνέχισαν τις πορείες τους οι Πάουλα Μπαντόσα και Κόκο Γκοφ, επικρατώντας των Όλγκα Ντανίλοβιτς και Μπελίντα Μπένσιτς αντίστοιχα, παίρνοντας το εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Australian Open όπου θα βρεθούν αντιμέτωπες.

Πρώτη χρονικά, η Αμερικανίδα πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση στο πρώτο της παιχνίδι με τρία σετ στη φετινή διοργάνωση, νικώντας με 5-7, 6-2, 6-1 την Μπελίντα Μπένσιτς. Η Κόκο Γκοφ δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα και πολλές αστάθειες στην απόδοσή της έδωσαν την ελπίδα στην αντίπαλό της να ελπίζει σε κάτι θετικό. Μάλιστα, στο πρώτο σετ η Ελβετίδα τενίστρια κατάφερε με δύο breaks έναντι ενός να πάρει προβάδισμα με 7-5.

Βέβαια, η συνέχεια δεν είχε καμία σχέση με το εναρκτήριο σετ. Η Νο.3 του κόσμου ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και μετέτρεψε την ανατροπή στα σετ σε... παιχνιδάκι. Αυτό, μάλιστα, επιβεβαιώνει και το επιμέρους σκορ των δύο επόμενων σετ (6-2, 6-1), όπου η Γκοφ ήταν η απόλυτη κυρίαρχος.

Λίγο αργότερα, η Πάουλα Μπαντόσα αγωνίστηκε με την Όλγκα Ντανίλοβιτς νικώντας τη με 6-1, 7-6(2). Η Ισπανίδα κατάφερε να υποτάξει το... εμπόδιο της Σέρβας τενίστριας, η οποία στο φετινό τουρνουά έκανε career high, φτάνοντας έως τη φάση των "16".

Η έναρξη του ματς ήταν παραπάνω από βατή για την Νο.12 του κόσμου. Λίγο το καλό μομέντουμ που έπιασε από νωρίς, λίγο το όποιο άγχος της Ντανίλοβιτς έφεραν τη Μπαντόσα να κατακτά με άνεση το πρώτο σετ και να παίρνει προβάδισμα (6-1).

Άκρως αντίθετη ήταν η έκβαση του δεύτερου σετ στην αναμέτρηση. Η Νο.55 του κόσμου εμφανίστηκε πιο ανταγωνιστική, ωστόσο στα breaks της η Μπαντόσα βρήκε πάντα... απάντηση. Αυτό είχε ως συνέπεια το σετ να κριθεί στο tie-break, όπου η Ντανίλοβιτς κατάφερε να πάρει μόνο έναν από τους πέντε πόντους πίσω από το σερβίς της με συνέπεια να χάνει με 7-2 και να χάνει το σετ και συνάμα την πρόκριση.

