H Όλγκα Ντανίλοβιτς είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του Australian Open, με τη νεαρή Σέρβα να φέρει όνομα βαρύ και να έχει «κλέψει» την καρδιά του Γιάν Όμπλακ.

Η Όλγκα Ντανίλοβιτς την Παρασκευή (17/1) έπαιξε για πρώτη φορά στην καριέρα της στο Rod Laver Arena και έφθασε στη μεγαλύτερη μέχρι τώρα νίκη της καριέρας της, επικρατώντας επί της Τζέσικα Πεγκούλα με 7-6(3), 6-1.

Μια επιτυχία για τη αριστερόχειρα Σέρβα, που πανηγύρισε δεόντως ο Νόβακ Τζόκοβιτς από τα ενδότερα της Rod Laver Arena

Η Ντανίλοβιτς στις 04:00 το πρωί της Κυριακής (19/1) θα παίξει με την Πάουλα Μπαντόσα για μια θέση στα προημιτελικά του Australian Open, κυνηγώντας την καλύτερη επίδοσή της στα Grand Slam, καθώς πέρυσι είχε φθάσει μέχρι τον 4o γύρο και στο Roland Garros.

Serbs supporting Serbs 🥰@DjokerNole joined in the celebrations as Olga Danilovic booked her spot into the AO fourth round! 🇷🇸#AO2025 pic.twitter.com/sxDjKgGHGW January 17, 2025

Σε λίγες ημέρες, 23 Ιανουαρίου, θα γιορτάσει τα 24α γενέθλιά της και με την πορεία της στο Austalian Open έχει ήδη αναρριχηθεί στο Νο.41 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Όλγκα φέρει όνομα βαρύ, είναι κόρη του θρυλικού μπασκετμπολίστα Πρέντραγκ Ντανίλοβις, δις πρωταθλητή κόσμου και Ευρώπης με την ενωμένη Γιουγκοσλαβία στα 90's, με διετή θητεία στο ΝΒΑ με τους Μαϊάμι Χιτ και Ντάλας Μάβερικς, αλλά και με τετραετή παρουσία (2016-2024) στη θέση του πρόεδρου της σερβικής ομοσπονδίας μπάσκετ.

Παράλληλα, η Όλγκα Ντανίλοβιτς έχει «κλέψει» την καρδιά ενός άλλου διάσημου, του Σλοβένου τερματοφύλακα, της Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιάν Όμπλακ.



Το ζευγάρι είναι μαζί από την άνοιξη του 2023, γνωρίστηκαν στη Μαδρίτη και όποτε το επιτρέπουν οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, ο ένας παρακολουθεί την προσπάθεια του άλλου.

Beautiful hug between Olga #Danilovic and Jan #Oblak after Serbian win in #RolandGarros first round ❤️ pic.twitter.com/XZMYpDvDJM — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) May 26, 2024

Οπως όταν ο Γιάν Ομπλακ βρέθηκε πέρυσι στις εγκαταστάσεις του Roland Garros για να δει από κοντά την αγαπημένη της. Ή όταν η Όλγκα Ντανίλοβιτς πανηγύρισε με τον αγαπημένο της την πρόκριση της Σλοβενίας στην τελική φάση του Euro 2024, μετά τη νίκη επί του Καζακστάν στη Λιουμπλιάνα.

Partizan tonight had the support of Olga (@danilovic_olga), the daughter of legendary Predrag Danilovic, and her boyfriend, the Slovenian footballer Jan Oblak (@oblakjan) ⚫⚪#kkp pic.twitter.com/p1yW6pIHV9 — Basketball Sphere (@BSphere_) December 27, 2024

Mάλιστα τον περασμένο Μάρτιο, παρέα με τον πατέρας της, πανηγύρισαν την πρόκριση της Ατλέτικο Μαδρίτης επί της Ίντερ στα προημιτελικά του Champions League, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Όμπλακ.