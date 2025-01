Ο Χόλγκερ Ρούνε νίκησε τον Μίομιρ Κετσμάνοβιτς με 3-2 σετ για την πρόκριση στον 4ο γύρο του Australian Open, ρίχνοντας παράλληλα τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Νο.13 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Χόλγκερ Ρούνε παρά τα πολλά πάνω-κάτω στην απόδοσή του, στο τέλος ξεπέρασε και το εμπόδιο του Σέρβου, Μίομορ Κετσμάνοβιτς και με 6-7(5), 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 πήρε το τελευταίο χρονικά εισιτήριο για τη φάση των «16» στο Australian Open.

Ο 22χρονος Δανός και στο 3ο παιχνίδι του, κόπιασε για παραπάνω από τρεις ώρες, απέκλεισε τον Κετσμάνοβιτς έπειτα από τρεις ώρες και 27 λεπτά, όσο χρειάστηκε για να αποκλείσει και τον Ματέο Μπερετίνι στα τρία σετ στον 2ο γύρο.

Ο Ρούνε τελείωσε τον αγώνα με 83 winners, αλλά και 55 αβίαστα λάθη, τη στιγμή που ο Κετσμάνοβιτς προσπάθησε να αγωνιστεί με λιγότερα ρίσκα, έχοντας 45 winners και 26 αβίαστα λάθη.Μετά το 2023 θα παίξει για δεύτερη φορά στην καριέρα του στον 4ο γύρο στο Austrlian Open και τώρα θα βρεθεί αντίπαλος με τον κάτοχο του τίτλου, Γιάνικ Σίνερ.

Παράλληλα με την πρόκρισή του ο Χόλγκερ Ρούνε ξεπέρασε για 55β. τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Νο.12 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αυτή είναι η πρώτη απώλεια για τον Έλληνα παίκτη στην κατάταξη της ATP μετά τον αποκλεισμό του από τον 1ο γύρο στο Australian Open.

Τον Τσιτσιπά ακολουθούν τρεις παίκτες που βρίσκονται στον 4ο γύρο, κινδυνεύει άμεσα από τον Ούγκο Ουμπέρ, με τον Γάλλο, όμως, να χρειάζεται την πρόκριση απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

