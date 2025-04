Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να τιμωρήσει με αποκλεισμό από το γήπεδο τον 20χρονο οπαδό που χαστούκισε τον Γκρίλις στη φυσούνα του «Ολντ Τράφορντ».

Το ντέρμπι του Μάντσεστερ για την 31η αγωνιστική της Premier League δεν προσέφερε και πολλά από άποψη θεάματος μετά το «φτωχό» 0-0. Είχε όμως παρασκήνιο, αφού ο Τζακ Γκρίλις έπεσε... θύμα οπαδού της Γιουνάιτεντ που τον χαστούκισε στη φυσούνα του «Ολντ Τράφορντ» στο 74ο λεπτό.

Πρόκειται για τον 20χρονο Άλφι Χολτ, ο οποίος αμέσως μετά το συμβάν τράπηκε σε φυγή, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη αργότερα από την αστυνομία. Ο Χολτ που κατηγορείται για επίθεση στον Γκρίλις θα εμφανιστεί στο δικαστήριο τον Ιούλιο, ωστόσο η Γιουνάιτεντ ανέλαβε ήδη δράση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Sun», ο σύλλογος αποφάσισε να τιμωρήσει τον άτακτο οπαδό με ποινή αποκλεισμού από το «Ολντ Τράφορντ»

