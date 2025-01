Με ένα πολύ δημιουργικό τρόπο ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλησε να εκφράσει τον έρωτά του για την Πάουλα Μπαντόσα, γράφοντας για εκείνη ένα ρομαντικό τραγούδι.

Πιο ερωτευμένος από ποτέ μοιάζει να είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την Πάουλα Μπαντόσα, με τον Έλληνα τενίστα να εκφράζει τα συναισθήματά του για την Ισπανίδα με κάθε τρόπο.

Τελευταία... κατάθεση ψυχής από τον 26χρονο τενίστα προς την Ισπανίδα τενίστρια έγινε με ένα τραγούδι του οποίου τους στίχους έγραψε ο ίδιος και το AI του έδωσε μορφή με φωνή και μελωδία. Το κομμάτι λέγεται “Mi Chica Paula”, το οποίο στα ελληνικά μεταφράζεται ως "Το κορίτσι μου η Πάουλα".

Σημειώνεται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο πλευρό της Πάουλα Μπαντόσα, η οποία αγωνίζεται ακόμη στο Australian Open έχοντας περάσει στη φάση των "16" όπου θ' αντιμετωπίσει την Όλγα Ντανίλοβιτς.

So, Stefanos Tsitsipas wrote a love song for Paula Badosa



Listen to it on @SoundCloud



Here is the link: https://t.co/XuIBB8jZWv



Did Stef use AI ? Tsitsi was ahead of his time even as a teenager#Tsitsidosa #Tennis #Music #AO2025



Paula plays her R3 match today - 12:30 PM… pic.twitter.com/5JuNxofVAK