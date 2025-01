Ο Ντανίλ Μεντβέντφ χρειάστηκε 5ο σετ για να κάμψει την αντίσταση του Ταϊλανδού, Κασίντιτ Σαμρέι και να αρχίσει νικηφόρα το Australian Open,

O Ντανίλ Μεντβέντεφ τα χρειάστηκε απέναντι με αντίπαλο τον 23χρονο Ταϊλανδό, Κασίντιτ Σαμρέι, βρέθηκε να χάνει με 2-1 σετ από παίκτη που βρίσκεται στο Νο.418 της παγκόσμιας κατάταξης, όμως στο τέλος πήρε τη ΄νίκη με 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2 και την πρόκριση στον 2ο γύρο του Australian Open.

O Σαμρέι, που αγωνίστηκε με wild card, στην πρώτη του εμφάνιση σε Grand Slam έβαλε δύσκολα στον περσινό φιναλίστ του Australian Open.

Aιφνιδιάζοντας τον Ρώσο, προηγήθηκε 2-1 στα σετ, όμως στη συνέχεια δεν είχε την εμπειρία να διαχειριστεί το ενδεχόμενο μιας τεράστιας έκπηξης με τον Μεντβέντεφ να κατακτά εύκολα τα δύο επόμενα σετ και να εξασφαλίζει την πρόκριση.

Melbourne welcome to Daniil Medvedev 😌🥰



A marathon in his first round match itself, Medvedev triumphs 6-2 4-6 3-6 6-1 6-2.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • @DaniilMedwed • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/65AKs28a1J