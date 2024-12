Οι διοργανωτές του Australian Open έδωσαν wild card στη Σιμόνα Χάλεπ για τα προκριματικά του πρώτου χρονικά Grand Slam της σεζόν.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης (18/12) οι διοργανωτές του Australian Open χορήγησαν wild card στη Σιμόνα Χάλεπ για τα προκριματικά, με την Ρουμάνα τενίστρια να έχει την ευκαιρία να πάρει την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό (12/1-26/1).

Η πρώην Νο.1 του κόσμου και νυν Νο.877 θα προσπαθήσει να βρεθεί μετά από τρία χρόνια απουσίας, λόγω της υπόθεσης ντόπινγκ, στο κυρίως ταμπλό του πρώτου χρονικά Grand Slam της σεζόν. Μάλιστα, η ίδια δήλωσε ευγνώμων για την επιστροφή της στα courts της Αυστραλίας.

«Η σκέψη της επιστροφής στην Αυστραλία μετά από τρία χρόνια είναι συναρπαστική και είμαι πολύ ευγνώμων στο τουρνουά για αυτήν την ευκαιρία. Δούλεψα σκληρά για να προετοιμαστώ για τη νέα σεζόν. Το Australian Open μου έχει προσφέρει μερικές από τις καλύτερες στιγμές στην καριέρα μου, οπότε ανυπομονώ να επιστρέψω στη Μελβούρνη και να παίξω μπροστά στους Αυστραλούς φιλάθλους».

