Ο Γιάνικ Σίνερ από την... κόλαση του 0-2, στο 3-2 επί του Μεντβέντεφ, κατέκτησε στην Μελβούρνη τον πρώτο του τίτλο σε grand slam!

Ο Γιάνικ Σίνερ είναι ο νέος κάτοχος του Australian Open!

Ο 22χρονος Ιταλός από την κόλαση βρέθηκε στον παράδεισο και ο Μεντβέντεφ έζησε την αντίθετη διαδρομή, ζώντας ξανά τον εφιάλτη του 2022, όταν από 2-0 πάνω στα σετ, στον τελικό με τον Ναδάλ, έχασε με 3-2.

Του συνέβη για τρίτη φορά στην καριέρα του και δεύτερη στη Μελβούρνη και για κακή του τύχη, πάλι σε τελικό (το απίστευτο είναι ότι μετρά ρεκόρ 50-2 σε σκληρή επιφάνεια σε grand slam όταν κερδίζει το πρώτο σετ), με τον Σίνερ επικρατεί με 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 (σε 3 ώρες και 44 λεπτά) και να κερδίζει τον πρώτο τίτλο της καριέρας του σε grand slam.

Ο Μεντβέντεφ έκανε το τέλειο ματς στα πρώτα δύο σετ, μην αφήνοντας περιθώρια στον Ιταλό, ο οποίος μπήκε φανερά αγχωμένος στον πρώτο τελικό της καριέρας του σε major τουρνουά.

Ομως μετά το εις βάρος του 2-0, χαλάρωσε και σε συνδυασμό με την κούραση που άρχισε να εμφανίζεται στον αντίπαλό του (ο οποίος είχε παίξει 6 ώρες περισσότερο τένις στο τουρνουά από αυτόν), εκμεταλλεύτηκε την μία ευκαιρία που είχε για break και πήγε το ματς σε 4ο σετ.

Εκεί άλλαξαν όλα, με τον Σίνερ να παίζει όλο και καλύτερα όσο περνούσε η ώρα και τον Μεντβέντεφ να κάνει ορισμένα κρίσιμα λάθη στο ματς και τα πάντα να κρίνονται τελικά στο 5ο σετ. Εκεί ο Ιταλός ήταν πιο «φρέσκος», βρήκε το break στα μισά του σετ και ολοκληρωσε την μυθική ανατροπή.

Είχε περισσότερους άσους (14-11), περισσότερους winner (50-44) και λιγότερα αβίαστα (49-57) και έφτασε δίκαια στην νίκη.

Κυρίαρχος Μεντβέντεφ στο πρώτο σετ

Μετά τα πρώτα δύο αναγνωριστικά games, ο Μεντβέντεφ κέρδισε πόντους χάρη στις επιστροφές του και έφτασε στο πρώτο -τριπλό- break point, στο ματς. Στην δεύτερη ευκαιρία πήρε και το προβάδισμα στο πρώτο σετ, αφού ο Σίνερ δεν έβγαλε την άμυνα στο χτύπημα του Ρώσου στη διαγώνιο.

Παίζοντας πανέξυπνα στο σερβίς του, ο Μεντβέντεφ με love game έκανε το 3-1, με τον Ιταλό να μειώνει παρά τα προβλήματα στο πρώτο σερβίς του.

Η εικόνα δεν άλλαξε, αφού ο Μεντβέντεφ κρατούσε εύκολα τα δικά του service games σερβίροντας εξαιρετικά, ενώ και ο Σίνερ στα δικά του τον πίεσε στο μπάκχαντ, αναγκάζοντάς τον σε λάθη.

Στο υπέρ του 5-3 και στο σερβίς του Ιταλού, ο Μεντβέντεφ με μπάκχαντ έφτασε σε διπλό set point, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε, κάνοντας ένα σοβαρό λάθος για το επίπεδό του στην δεύτερη ευκαιρία. Βρήκε και τρίτο set point και το κατέκτησε με χαμένο backhand του Σίνερ στη διαγώνιο.

First set Medvedev The No.3 seed leads 6-3.



Sinner's serve was broken twice at #AO2024. Daniil has doubled that number.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/NgQ1RGPMGN — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2024

Ο Μεντβέντεφ το έκανε δύσκολο, αλλά ήρθε το... 2-0

Ο Μεντβέντεφ άρχισε με love game το δεύτερο σετ και αμέσως μετά έφτασε σε break point, αλλά ο Σίνερ κατάφερε βγει αλώβητος.

Ο Μεντβέντεφ βρήκε και τρίτη ευκαιρία, αλλά έκανε ένα πολύ μεγάλο κι εύκολο λάθος σε smash, ενώ έχασε κι άλλες δύο στην πορεία του 12λεπτου game, με τον Ιταλό να ισοφαρίζει τελικά σε 1-1.

Εχοντας σώσει πέντε break point στο προηγούμενο game, ο Σίνερ ήθελε να ψάξει το δικό του πρώτο στο ματς. Ο Μεντβέντεφ έδειχνε αποφασισμένος να μην του το επιτρέψει ωστόσο. Εφτασε σε ένα ακόμη love game στο ματς για το 2-1 και βρήκε άλλο ένα break point και με βολέ έφτασε στο 3-1 και αμέσως μετά ήρθε και τρίτο love game στο σετ για το 4-1!

Με ένα ακόμη σπάσιμο του σερβίς, ο Μεντβέντεφ πήγε να σερβίρει για το σετ, αλλά ο Σίνερ βρήκε τα πρώτα του break point στο ματς και μείωσε σε 5-2, μένοντας προσωρινά στην διεκδίκησή του.

Ο Σίνερ μείωσε σε 5-3, με τον αντίπαλό του να πηγαίνει ξανά να σερβίρει για την κατάκτηση του σετ. Εφτασε σε set point o Μεντβέντεφ, αλλά έκανε διπλό λάθος και αμέσως μετά ο Σίνερ βρήκε break point! Ο Μεντβέντεφ το έσβησε και με άλλους δύο συνεχόμενους πόντους, έκανε το 2-0 στα σετ.





Despite a late surge from Jannik Sinner, Daniil Medvedev secures the second set #AusOpen pic.twitter.com/ASFLflm6e4 — Eurosport (@eurosport) January 28, 2024

Break όταν... έκαιγε η μπάλα και ο Σίνερ στην διεκδίκηση του ματς

Ο Σίνερ ξεκίνησε με το δεξί το τρίτο σετ, αλλά έχασε την ευκαιρία να πάει μετά σε break point, από απρόσεκτα αβίαστα λάθη. Με άσο όμως κράτησε το σερβίς του και το προβάδισμα με 2-1.

Δεν άλλαξε κάτι στα επόμενα τέσσερα games, με τον Σίνερ να διατηρεί το προβάδισμα με 4-3, κερδίζοντας εύκολα games και δείχνοντας να έχει αρχίσει να χτίζει λίγη αυτοπεποίθηση.

Ο Μεντβέντεφ συνέχισε το δικό του σερί στα service game του και στο 30-30 του επόμενου game έκανε ένα αβίαστο λάθος που θα μπορούσε να αποφύγει και να φτάσει σε break point, πριν πάρει μπάλες για να σερβίρει για το ματς. Ο Σίνερ κράτησε το προβάδισμα με 5-4 και πέταξε μια ασύλληπτη ευκαιρία για διπλό set point.

"?"



This 31-shot rally between Daniil Medvedev & Jannik Sinner is a much watch #AusOpen pic.twitter.com/wat1jiI8Vq — Eurosport (@eurosport) January 28, 2024

Στο υπέρ του 15-30, είδε τον αντίπαλό του να βγάζει άμυνα σε drop shot, αλλά ενώ είχε όλο τον χρόνο να σημαδέψει σωστά σε βολέ, πήγε για δύσκολη γωνία και αστόχησε, με αποτέλεσμα αντί να γίνει το 15-40, να γίνει το 30-30. Στο 40-40 έφτασε όμως σε set point και με νέο λάθος του Μεντβέντεφ, μπήκε στην διεκδίκηση του ματς.

Ιδια εξέλιξη, ίδια κατάληξη και 2-2 ο Σίνερ!

Με ανεβασμένη αυτοπεποίθηση ο Σίνερ έκανε το 1-0 με love game. Εφτασε και σε break point αμέσως μετά για το 2-0, αλλά το σερβίς του Μεντβέντεφ τον κράτησε για το 1-1.

Ο Ιταλός ωστόσο διατήρησε το προβάδισμα μετά από ένα ωραίο ράλι των δύο στο υπέρ του 40-30. Αμέσως μετά, με τρομερή υπομονή ο Σίνερ έφτασε σε break point, ωστόσο ο Μεντβέντεφ έπαιξε εξαιρετικά τον επόμενο πόντο και στη συνέχεια έκλεισε το game.

"TOO GOOD"



It's a backhand to end a thrilling rally between Jannik Sinner & Daniil Medvedev #AusOpen pic.twitter.com/s0cqHuMAVw — Eurosport (@eurosport) January 28, 2024

Ο Σίνερ όμως με συνεχόμενους winners κι ένα λάθος του αντιπάλου του, έφτασε στο 3-2.

Με άσο έκλεισε love game ο Μεντβέντεφ για το 3-3 που βρήκε αμέσως μετά ένα κρίσιμο break point, αλλά ο Σίνερ το έσβησε με άσο και με έναν ακόμη άσο έφτασε στο 4-3, με το ματς να φτάνει πλέον σε οριακό σημείο και για τους δύο.

Το 4-4 έγινε δύσκολα για τον Μεντβέντεφ και ο Σίνερ πήγε να σερβίρει στο πιο κρίσιμο game του αγώνα. Κατάφερε να κρατήσει για το 5-4, με ένα οριακό forehand στη πλάγια γραμμή και έστειλε τον Ρώσο να σερβίρει για να μείνει στο σετ. Ο Μεντβέντεφ έκανε εύκολα λάθη και έφτασε στο 2-2 ο Σίνερ, βάζοντας «φωτιά» στο ματς.



Ολοκλήρωσε την μυθική ανατροπή ο Σίνερ

Ο Σίνερ με άσο ξεκίνησε ιδανικά το κρίσιμο 5ο σετ, με τον Μεντβέντεφ να ισοφαρίζει, αλλά να δέχεται love game από τον Ιταλό.

Στο υπέρ του 3-2 ο Σίνερ βρήκε τριπλό break point και με winner έκανε το 4-2, φτάνοντας μια ανάσα από μία επική ανατροπή, για να κατακτήσει τον τίτλο. Το 5-2 ήρθε στο σερβίς του, με τον Ρώσο να σερβίρει για να μείνει στο ματς.

Κατάφερε να μειώσει σε 5-3 ο Μεντβέντεφ, αλλά ο Σίνερ έκλεισε τον θρίαμβο στο επόμενο game.