Οι Ελίζ Μέρτενς και Σου Βέι Σίε, επανενώθηκαν μετά από 3 σχεδόν χρόνια και κατέκτησαν τον τίτλο στο διπλό των γυναικών του Australian Open.

H Ελίζ Μέρτενς και η Σου Βέι Σίε, κατέκτησαν τον τίτλο στο διπλό γυναικών του Australian Open.

Το δίδυμο που ήταν Νο2 στο ταμπλό, επικράτησε στον τελικό των Οσταπένκο και Κιτσένοκ (Νο11) με 6-1, 7-5 και πανηγύρισε το τρόπαιο.

Su-Wei Hsieh and @elise_mertens stave off a second set fightback to claim the title!



It's a second #AusOpen crown for Mertens and a first for Hsieh, who also completes the doubles double!@Kia_Worldwide • #Kia • #MakeYourMove.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/WpPHSnql9V