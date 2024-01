Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ βρέθηκε πίσω δύο σετ με αντίπαλο τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, είχε όμως τα ψυχικά αποθέματα να φέρει τούμπα τον ημιτελικό και με 3-2 να περάσει στον τελικό του Australian Open.

O Ντανίλ Μεντβέντεφ θα είναι ο αντίπαλος του Γιάνικ Σίνερ την Κυριακή (28/1) με έπαθλο τον τίτλο του πρωταθλητή στο Australian Open. O 27χρονος Γερμανός με ολική ανατροπή νίκησε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 5-7, 3-6, 7-6(4), 7-6(5), 6-3 και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό.

O ημιτελικός άρχισε με τρία love games, με τον Ζβέρεφ να πετυχαίνει βρeak στο 3ο (2-1), με ευκολία να κάνει το 3-1. Ο Μεντβέντεφ αμέσως μετά βρέθηκε στο 15-30 και με δύο σερί διπλά λάθη... έδωσε στον Ζβέρεφ ένα άκοπο break (4-1) σε 13 λεπτά.

Ο Μεντβέντεφ έβγαλε αντίδραση, διπλό break point στο 15-40 και με διπλό λάθος, αυτή τη φορά από τον Ζβέρεφ, 4-2 και διατηρώντας το σερβίς του πλησίασε στο 4-3.

Ο Ζβέρεφ έστω και με δυσκολία προηγήθηκε 5-3 και στο 10ο game σέρβιρε για το σετ. Όμως βρέθηκε αντιμέτωπος με break point (30-40) και τον Μεντβέντεφ να επιστρέφει για τα καλά, 5-5.

Ο Γερμανός παίκτης απαντώντας με το 3ο δικό του break σε ισάριθμες ευκαιρίες, πήρε ξανά την πρωτοπορία με 6-5 και μαζί τη δεύτερη ευκαιρία να κάνει δικό του το σετ. Όμως είδε το 30-0 να γυρίζει στο 30-40 και σε αβαντάζ Μεντβέντεφ, αλλά ο Ζβέρεφ με τρεις στη σειρά winners και με πόντο 52 χτυπημάτων για το αβαντάζ, έφθασε στο 7-5 σε 58 λεπτά.

Ο Μεντβέντεφ «σβήνοντας» break point προηγήθηκε 1-0 και με τους παίκτες να διατηρούν το σερβίς τους το σετ κύλησε στο 2-2. Ο Ζβέρεφ δημιούργησε τέσσερις ευκαιρίες για break στο επόμενο game και τελικά το κατέκτησε, προσπερνώντας με 3-2, και διατηρώντας το σερβίς του απέκτησε πλεονέκτημα, 4-2 και 5-3. Μάλιστα προηγήθηκε 15-40 για δύο set points, κλείνοντας το σετ με νέο break για το 6-3 σε 45 λεπτά.

Το 3ο σετ άνοιξε με δύο love games, o Mεντβέντεφ έχασε διπλό break point (15-40) στο 3ο game. Ο Μεντβέντεφ βρήκε νέα ευκαρία για break στο 10ο game, όμως το σπατάλησε και αυτό, με τoν Ζβέρεφ να φθάνει στο 6-5 και τον Ρώσο παίκτη με love game να οδηγεί το σετ στο tie break. Ο Μεντβέντεφ προηγήθηκε 3-1 και με δύο σερί πόντους στο σερβίς του Ζβέρεφ, βρέθηκε με διπλό set point (6-4) και με την πρώτη ευκαιρία έκλεισε το σετ με 7-6(4) σε 62 λεπτά.

Ο Μεντβέντεφ είχε σταθερά το προβάδισμα ενός game στο 4ο σετ (4-3), χάνοντας τη μοναδική ευκαιρία για break στο 8ο game, με τον Ζβέρεφ να ισοφαρίζει και φυσιολογικά να έρχεται νέο tie break.

Με τον 100ό συνολικά winner στον αγώνα ο Μεντβέντεφ έκανε το 3-2, ο Ζβέρεφ προσπέρασε 4-3 και με το πρώτο μίνι break στη διαδικασία προηγήθηκε 5-4. Ο Ζβέρεφ έχοντας δυο σερβίς δεν το εκμεταλλεύτηκε, ο Μεντβέντεφ με δυο νέους winners βρέθηκε σε set point (6-4) και αμέσως έφθασε στην κατάκτηση του 4ου σετ με 7-6(5) για το 2-2.

