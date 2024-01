Ο Γιάνικ Σίνερ έβαλε τέλος στα όνειρα του Νόβακ Τζόκοβιτς για τον 11ο τίτλο του στο Australian Open και τον 25ο στα Grand Slam, επικράτησε με 3-1 σετ και έκλεισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό.

Την Κυριακή (28/1) θα υπάρχει νέος πρωταθλητής στο Australian Open, o εκπληκτικός Γιάνικ Σίνερ νίκησε τον κάτοχο του τίτλου Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3 και ο 22χρονος Ιταλός προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό Grand Slam.

Ο Τζόκοβιτς στις 10 προηγούμενες φορές που έπαιξε ημιτελικό στο Australian Open, κατέκτησε και τον τίτλο. Όμως αυτό το σερί σταμάτησε ο Γιάνικ Σίνερ, που έγινε ο πρώτος Ιταλός που προκρίνεται στον τελικό του Australian Open και εκεί θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Ντανίλ Μεντβέντεφ ή Αλεξάντερ Ζβέρεφ, με το δικό τους ραντεβού να ξεκινά στις 10:30.

Παράλληλα ο Σίνερ έγινε ο νεότερος φιναλίστ στο τουρνουά από το 2008 και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, όταν πριν από 16 χρόνια ο 20χρονος τότε Σέρβος κατακτούσε τον τίτλο και άνοιγε τη συλλογή των 24 κατακτήσεων στα slam.

