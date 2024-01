Η Γιελιζαβέτα Κοτλιάρ τέθηκε «υπό έρευνα» επειδή έδωσε το χέρι της στη Ρωσίδα αντίπαλό της, Βλάντα Μίντσεβα, στην διάρκεια του πρώτου γύρου των juniors στο Australian Open.

Σε πολύ δύσκολη θέση βρέθηκε η 16χρονη Γιελιζαβέτα Κοτλιάρ, η οποία αναγκάστηκε από την Ουκρανική ομοσπονδία τένις να ζητήσει συγνώμη, επειδή συνεχάρη την Ρωσίδα αντίπαλό της που την κέρδισε στα juniors του Australian Open.

Η Βλάντα Μίντσεβα επικράτησε με 6-2, 6-4 και στο τέλος του αγώνα πλησίασε το φιλέ, βλέποντας την Κοτλιάρ να την πλησιάζει και να της δίνει το χέρι, κάτι που δεν είχαμε δει ως τώρα από την έναρξη του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

MAKE UKRAINE HUMANE AGAIN: 16-year-old Ukrainian tennis player Yelyzaveta Kotliar reportedly faces charges in Ukraine after shaking hands with a Russian player following the Ukrainian girls' loss. The @Ukraine Ministry of Sports is said to have opened a case against her for… pic.twitter.com/URPjw3qdy2