Τζόκοβιτς: «Στον Φέντερερ δεν άρεσε η συμπεριφορά μου»

Ατάκα που θα γίνει αντικείμενο συζήτησης, πέταξε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξέπληξε τους πάντες με μία ατάκα του για τον Ρότζερ Φέντερερ.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκρισή του επί του Ετσεβερί, ο Σέρβος τενίστας ρωτήθηκε αν είχε δεχτεί κριτική ή συστάσεις από κάποιον συναθλητή του στο παρελθόν. Και η απάντησή του αφορούσε τον Φέντερερ.

«Ξέρω σίγουρα ότι δεν άρεσε στον Φέντερερ ο τρόπος που συμπεριφερόμουν στην αρχή. Δεν του καθόταν καλά. Δεν ξέρω για τους άλλους. Μάλλον δεν ήμουν ο αγαπημένος τύπος ανθρώπου για τους τοπ παίκτες, διότι δεν φοβόμουν να πω ότι θέλω να γίνω ο καλύτερος στον κόσμο. Είχα αυτοπεποίθηση και πίστευα ότι είχα το παιχνίδι για να υποστηρίξω αυτό που έλεγα» είπε αρχικά.

«Ποτέ, όμως, δεν υπήρχε έλλειψη σεβασμού. Πριν και μετά το ματς πάντα χαιρετούσα τον αντίπαλο. Έχω διδαχτεί ότι ο σεβασμός πρέπει να υπάρχει, ανεξάρτητα με ό,τι συμβαίνε. Σίγουρα στο γήπεδο μπορούν να συμβούν πολλά στην ένταση της στιγμής. Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που έκανα το επαγγελματικό μου ντεμπούτο. Είναι δύσκολο να πω ποιος με συμπαθούσε περισσότερο ή λιγότερο. Ανέφερα έναν, δεν θυμάμαι άλλους» πρόσθεσε.

Djokovic says Roger Federer didn’t like the way he behaved, but he never lacked respect.



He also says he doesn’t mind Ben Shelton’s confidence, but there has to be a ‘non-visible line of acceptable behavior’



“When you first came on tour, you had a big personality & were very… pic.twitter.com/2K3o6yNIHV