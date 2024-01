Μόνο για ένα σετ δυσκολεύτηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέναντι στον Τ. Ετσεβερί, αλλά πέρασε με 3-0 σετ.

Χωρίς απώλειες ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει ακάθεκτος στη Μελβούρνη.

Το Νο1 του κόσμου επικράτησε με 3-0 του Τόμας Ετσεβερί (6-3, 6-3, 7-6), ο οποίος μόνο στο τρίτο σετ έδειξε πως μπορούσε να παίξει στο επίπεδο του Σέρβου, αλλά στο tie break ο Νόλε ήταν καταιγιστικός.

Novak Djokovic claims the first set 6-3 in Rod Laver Arena this evening!



A flying start for the world No. 1's third round clash with Tomas Martin Etcheverry!#AusOpen pic.twitter.com/oOqTkE9r5y